12:35 • 29134 перегляди
Персеїди 2025: як побачити метеорний дощ року попри яскравий МісяцьPhoto
Ексклюзив
10:23 • 52944 перегляди
"Хто ж як не вони, якщо вони унікальні" − Ніна Южаніна про перспективи резидентства авіаційних підприємств у Defence City
Ексклюзив
09:52 • 40274 перегляди
Прокуратура зʼясовуватиме, чи законно закрили справу головного юриста НБУ ЗимиPhoto
Ексклюзив
11 серпня, 07:41 • 97559 перегляди
Відновлення діяльності аеропортів в Україні: в міністерстві розвитку громад назвали умовиPhoto
Ексклюзив
11 серпня, 06:00 • 111819 перегляди
Тиждень контрастів та глибоких процесів: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 11–17 серпняPhoto
11 серпня, 05:15 • 98121 перегляди
Експорт зброї, як крок до Перемоги
10 серпня, 08:18 • 69596 перегляди
Сили оборони звільнили Безсалівку на Сумщині
Ексклюзив
9 серпня, 14:11 • 117994 перегляди
Є прекрасний момент, щоб завершити війну: астролог відповів, чим можуть закінчитися переговори путіна і Трампа
9 серпня, 13:49 • 206464 перегляди
П'ять лякаючих серіалів-жахів: що подивитися спекотними вихіднимиVideo
9 серпня, 06:10 • 129678 перегляди
Зеленський відреагував на зустріч Трампа та путіна на Алясці: Україна готова до реальних рішень для миру, але землю окупанту дарувати не буде
Ранок під ударами: на Нікопольщині п’ятеро людей постраждали від атак FPV-дронів

Київ • УНН

 • 1332 перегляди

На Дніпропетровщині ворожі FPV-дрони атакували Нікопольський район, поранивши п'ятьох людей, серед яких літні жінки та чоловіки. Двоє чоловіків у Марганецькій громаді госпіталізовані, один у важкому стані.

Ранок під ударами: на Нікопольщині п’ятеро людей постраждали від атак FPV-дронів

На Дніпропетровщині знову неспокійно – від ранку ворог бив по Нікопольському району FPV-дронами. У Марганецькій громаді та самому Нікополі поранено п’ятьох людей, серед них – жінки та чоловіки похилого віку.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.

Деталі

Ворожі безпілотники атакували Нікопольщину з перших годин дня. Найбільше дісталося Марганецькій громаді, де поранення отримали двоє чоловіків. Одного з постраждалих медики оцінюють як "важкого" та борються за його життя в лікарні, інший також перебуває на стаціонарному лікуванні.

У Нікополі уламки та вибухи дронів зачепили трьох містян – 60- та 64-річних жінок і 66-річного чоловіка. Їхні травми не становлять загрози життю, тож допомогу надають амбулаторно.

Місцева влада наголошує: атаки FPV-дронів – це прицільний терор по цивільних районах, і закликає мешканців не ігнорувати сигнали тривоги та шукати укриття навіть удень.

Нагадаємо

На Покровському напрямку вже є контингент у понад 110 000 чоловік. Не спостерігається, що в росіян є можливості логістичні, фізичні сьогодні насичити цей напрямок ще 100 000 людьми. Про це заявив офіцер ЗСУ Андрій Ткачук.

Степан Гафтко

СуспільствоВійна
Сергій Лисак
Дніпропетровська область