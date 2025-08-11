Ранок під ударами: на Нікопольщині п’ятеро людей постраждали від атак FPV-дронів
Київ • УНН
На Дніпропетровщині ворожі FPV-дрони атакували Нікопольський район, поранивши п'ятьох людей, серед яких літні жінки та чоловіки. Двоє чоловіків у Марганецькій громаді госпіталізовані, один у важкому стані.
На Дніпропетровщині знову неспокійно – від ранку ворог бив по Нікопольському району FPV-дронами. У Марганецькій громаді та самому Нікополі поранено п’ятьох людей, серед них – жінки та чоловіки похилого віку.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
Деталі
Ворожі безпілотники атакували Нікопольщину з перших годин дня. Найбільше дісталося Марганецькій громаді, де поранення отримали двоє чоловіків. Одного з постраждалих медики оцінюють як "важкого" та борються за його життя в лікарні, інший також перебуває на стаціонарному лікуванні.
У Нікополі уламки та вибухи дронів зачепили трьох містян – 60- та 64-річних жінок і 66-річного чоловіка. Їхні травми не становлять загрози життю, тож допомогу надають амбулаторно.
Місцева влада наголошує: атаки FPV-дронів – це прицільний терор по цивільних районах, і закликає мешканців не ігнорувати сигнали тривоги та шукати укриття навіть удень.
Нагадаємо
На Покровському напрямку вже є контингент у понад 110 000 чоловік. Не спостерігається, що в росіян є можливості логістичні, фізичні сьогодні насичити цей напрямок ще 100 000 людьми. Про це заявив офіцер ЗСУ Андрій Ткачук.