12:35 • 21886 просмотра
Персеиды 2025: как увидеть метеорный дождь года, несмотря на яркую Луну
Эксклюзив
10:23 • 44624 просмотра
"Кто же как не они, если они уникальны" − Нина Южанина о перспективах резидентства авиационных предприятий в Defence City
Эксклюзив
09:52 • 36142 просмотра
Прокуратура будет выяснять, законно ли закрыли дело главного юриста НБУ Зимы
Эксклюзив
07:41 • 90438 просмотра
Возобновление деятельности аэропортов в Украине: в министерстве развития общин назвали условия
Эксклюзив
11 августа, 06:00 • 108410 просмотра
Неделя контрастов и глубоких процессов: гороскоп для всех знаков Зодиака на 11–17 августа
11 августа, 05:15 • 96305 просмотра
Экспорт оружия как шаг к Победе
10 августа, 08:18 • 68385 просмотра
Силы обороны освободили Бессаловку в Сумской области
Эксклюзив
9 августа, 14:11 • 117155 просмотра
Есть прекрасный момент, чтобы завершить войну: астролог ответил, чем могут закончиться переговоры путина и Трампа
9 августа, 13:49 • 204331 просмотра
Пять пугающих сериалов-ужасов: что посмотреть в жаркие выходные
9 августа, 06:10 • 129524 просмотра
Зеленский отреагировал на встречу Трампа и путина на Аляске: Украина готова к реальным решениям для мира, но землю оккупанту дарить не будет
"Кто же как не они, если они уникальны" − Нина Южанина о перспективах резидентства авиационных предприятий в Defence City
Эксклюзив
10:23 • 44510 просмотра
Возобновление деятельности аэропортов в Украине: в министерстве развития общин назвали условия
Эксклюзив
07:41 • 90345 просмотра
Утро под ударами: на Никопольщине пять человек пострадали от атак FPV-дронов

Киев • УНН

 • 1010 просмотра

На Днепропетровщине вражеские FPV-дроны атаковали Никопольский район, ранив пятерых человек, среди которых пожилые женщины и мужчины. Двое мужчин в Марганецкой общине госпитализированы, один в тяжелом состоянии.

Утро под ударами: на Никопольщине пять человек пострадали от атак FPV-дронов

На Днепропетровщине снова неспокойно – с утра враг бил по Никопольскому району FPV-дронами. В Марганецкой общине и самом Никополе ранены пять человек, среди них – женщины и мужчины преклонного возраста.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

Вражеские беспилотники атаковали Никопольщину с первых часов дня. Больше всего досталось Марганецкой общине, где ранения получили двое мужчин. Одного из пострадавших медики оценивают как "тяжелого" и борются за его жизнь в больнице, другой также находится на стационарном лечении.

В Никополе обломки и взрывы дронов задели трех горожан – 60- и 64-летних женщин и 66-летнего мужчину. Их травмы не представляют угрозы жизни, поэтому помощь оказывают амбулаторно.

Местные власти подчеркивают: атаки FPV-дронов – это прицельный террор по гражданским районам, и призывают жителей не игнорировать сигналы тревоги и искать укрытие даже днем.

Напомним

На Покровском направлении уже есть контингент более 110 000 человек. Не наблюдается, что у россиян есть возможности логистические, физические сегодня насытить это направление еще 100 000 людьми. Об этом заявил офицер ВСУ Андрей Ткачук.

Степан Гафтко

ОбществоВойна
Сергей Лысак
Днепропетровская область