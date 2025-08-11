Утро под ударами: на Никопольщине пять человек пострадали от атак FPV-дронов
Киев • УНН
На Днепропетровщине вражеские FPV-дроны атаковали Никопольский район, ранив пятерых человек, среди которых пожилые женщины и мужчины. Двое мужчин в Марганецкой общине госпитализированы, один в тяжелом состоянии.
На Днепропетровщине снова неспокойно – с утра враг бил по Никопольскому району FPV-дронами. В Марганецкой общине и самом Никополе ранены пять человек, среди них – женщины и мужчины преклонного возраста.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.
Детали
Вражеские беспилотники атаковали Никопольщину с первых часов дня. Больше всего досталось Марганецкой общине, где ранения получили двое мужчин. Одного из пострадавших медики оценивают как "тяжелого" и борются за его жизнь в больнице, другой также находится на стационарном лечении.
В Никополе обломки и взрывы дронов задели трех горожан – 60- и 64-летних женщин и 66-летнего мужчину. Их травмы не представляют угрозы жизни, поэтому помощь оказывают амбулаторно.
Местные власти подчеркивают: атаки FPV-дронов – это прицельный террор по гражданским районам, и призывают жителей не игнорировать сигналы тревоги и искать укрытие даже днем.
Напомним
На Покровском направлении уже есть контингент более 110 000 человек. Не наблюдается, что у россиян есть возможности логистические, физические сегодня насытить это направление еще 100 000 людьми. Об этом заявил офицер ВСУ Андрей Ткачук.