В Никополе россияне убили двух мужчин из тяжелой артиллерии

В Днепропетровской области в результате вражеского обстрела Никополя из тяжелой артиллерии погибли двое мужчин, еще пять человек пострадали, сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram в четверг, пишет УНН.

В Никополе погибли двое мужчин – 56 и 61 лет. россияне убили их, обстреливая город из тяжелой артиллерии. Пять человек пострадали, из них четверо в больнице в тяжелом состоянии - написал Лысак.

По его словам, возник пожар. Повреждены магазин, кафе, частные дома, хозяйственные постройки, авто и автобусная остановка.

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