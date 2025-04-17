В Никополе россияне убили двух мужчин из тяжелой артиллерии
Киев • УНН
В результате обстрела Никополя из тяжелой артиллерии погибли двое мужчин 56 и 61 лет, еще пять человек пострадали. Повреждены дома, магазин, кафе и авто.
В Днепропетровской области в результате вражеского обстрела Никополя из тяжелой артиллерии погибли двое мужчин, еще пять человек пострадали, сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram в четверг, пишет УНН.
В Никополе погибли двое мужчин – 56 и 61 лет. россияне убили их, обстреливая город из тяжелой артиллерии. Пять человек пострадали, из них четверо в больнице в тяжелом состоянии
По его словам, возник пожар. Повреждены магазин, кафе, частные дома, хозяйственные постройки, авто и автобусная остановка.
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