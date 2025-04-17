У Нікополі росіяни вбили двох чоловіків з важкої артилерії

У Дніпропетровській області внаслідок ворожого обстрілу Нікополя з важкої артилерії загинули двоє чоловіків, ще п'ятеро людей постраждали, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram у четвер, пише УНН.

У Нікополі загинули двоє чоловіків – 56 та 61 років. росіяни вбили їх, обстрілюючи місто з важкої артилерії. П’ятеро людей постраждали, з них четверо в лікарні у важкому стані - написав Лисак.

З його слів, виникла пожежа. Пошкоджені магазин, кафе, приватні будинки, господарські споруди, авто та автобусна зупинка.

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