Из-за российского обстрела Никополя ранены 4 человека

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В Генштабе подтвердили поражение в рф Новошахтинского НПЗ
08:23 • 20886 просмотра

В Генштабе подтвердили поражение в рф Новошахтинского НПЗ

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Броварская громада выделила более 4,4 млн грн на восстановление домохозяйств, пострадавших от российских обстрелов
 • 103001 просмотра

Броварская громада выделила более 4,4 млн грн на восстановление домохозяйств, пострадавших от российских обстрелов

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Отсутствие Общественного совета при АРМА выгодно руководительнице агентства Думе - эксперт
 • 133413 просмотра

Отсутствие Общественного совета при АРМА выгодно руководительнице агентства Думе - эксперт

Главе КРАИЛ готовят подозрение по нескольким статьям - источник
 • 144267 просмотра

Главе КРАИЛ готовят подозрение по нескольким статьям - источник

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Организованная преступная группа во главе с Гетманцевым. Экс-руководитель налоговой Хмельницкой области рассказала, кто на самом деле руководит ГНС
 • 131804 просмотра

Организованная преступная группа во главе с Гетманцевым. Экс-руководитель налоговой Хмельницкой области рассказала, кто на самом деле руководит ГНС

ГБР задержало главу КРАИЛ Ивана Рудого: что известно
 • 110713 просмотра

ГБР задержало главу КРАИЛ Ивана Рудого: что известно

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Эксперт рассказал о роли иностранной помощи во внедрении энергоэффективных мероприятий в украинских громадах
 • 112775 просмотра

Эксперт рассказал о роли иностранной помощи во внедрении энергоэффективных мероприятий в украинских громадах

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В оккупированном Крыму увеличивается сопротивление - и.о. постпреда президента
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В оккупированном Крыму увеличивается сопротивление - и.о. постпреда президента

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С начала полномасштабной войны в КНИИСЭ провели 30 тыс. судебных экспертиз, которые в большинстве касались последствий российской агрессии
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С начала полномасштабной войны в КНИИСЭ провели 30 тыс. судебных экспертиз, которые в большинстве касались последствий российской агрессии

"еРодина"? В Минсоц рассказали о платформе для украинцев за границей
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"еРодина"? В Минсоц рассказали о платформе для украинцев за границей

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Из-за российского обстрела Никополя ранены 4 человека

Из-за российского обстрела Никополя ранены 4 человека

Киев  •  УНН

 • 3872 просмотра

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В результате артобстрела Никополя ранены 4 человека, двое из них в тяжелом состоянии. Повреждены лицей, магазины, 8 домов и 3 автомобиля.

Четыре человека получили ранения в результате обстрела армии рф Никополя Днепропетровской области. Двое из травмированных - в тяжелом состоянии, сообщил в четверг председатель ОВА Сергей Лысак, передает УНН

В Никополе из-за вражеского артобстрела пострадали четыре человека. Все - в больнице. 42-летний мужчина и 67-летняя женщина - "тяжелые"

- написал Лысак.

По его словам, в результате удара повреждены предприятия, лицей, несколько магазинов, 7 многоквартирных домов и один - частный. Разбиты 3 авто.

В Кривом Роге из-за ракетной атаки остановлена одна из котельных - Вилкул19 дек. 2024, 07:30 • 10510 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
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