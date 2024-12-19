Из-за российского обстрела Никополя ранены 4 человека

Четыре человека получили ранения в результате обстрела армии рф Никополя Днепропетровской области. Двое из травмированных - в тяжелом состоянии, сообщил в четверг председатель ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

В Никополе из-за вражеского артобстрела пострадали четыре человека. Все - в больнице. 42-летний мужчина и 67-летняя женщина - "тяжелые" - написал Лысак.

По его словам, в результате удара повреждены предприятия, лицей, несколько магазинов, 7 многоквартирных домов и один - частный. Разбиты 3 авто.

В Кривом Роге из-за ракетной атаки остановлена одна из котельных - Вилкул