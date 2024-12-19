Из-за российского обстрела Никополя ранены 4 человека
Киев • УНН
В результате артобстрела Никополя ранены 4 человека, двое из них в тяжелом состоянии. Повреждены лицей, магазины, 8 домов и 3 автомобиля.
Четыре человека получили ранения в результате обстрела армии рф Никополя Днепропетровской области. Двое из травмированных - в тяжелом состоянии, сообщил в четверг председатель ОВА Сергей Лысак, передает УНН.
В Никополе из-за вражеского артобстрела пострадали четыре человека. Все - в больнице. 42-летний мужчина и 67-летняя женщина - "тяжелые"
По его словам, в результате удара повреждены предприятия, лицей, несколько магазинов, 7 многоквартирных домов и один - частный. Разбиты 3 авто.
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