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Утренняя атака рф на Павлоград унесла жизнь 8-летней девочки

Киев • УНН

 • 990 просмотра

В результате утренней атаки рф на Павлоград погибла 8-летняя девочка, еще один человек ранен. Враг также атаковал три района Днепропетровщины артиллерией и беспилотниками.

Утренняя атака рф на Павлоград унесла жизнь 8-летней девочки
t.me/dnipropetrovskaODA

Павлоград на Днепровщине утром подвергся атаке рф, погиб ребенок, сообщил в пятницу глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа в соцсетях, пишет УНН.

Погибла 8-летняя девочка. Еще один человек получил ранения. Таковы последствия утренней вражеской атаки на Павлоград

- написал Ганжа.

По его словам, с прошлого вечера в регионе враг атаковал три района области артиллерией и беспилотниками.

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Юлия Шрамко

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