Утренняя атака рф на Павлоград унесла жизнь 8-летней девочки
Киев • УНН
В результате утренней атаки рф на Павлоград погибла 8-летняя девочка, еще один человек ранен. Враг также атаковал три района Днепропетровщины артиллерией и беспилотниками.
Павлоград на Днепровщине утром подвергся атаке рф, погиб ребенок, сообщил в пятницу глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа в соцсетях, пишет УНН.
Погибла 8-летняя девочка. Еще один человек получил ранения. Таковы последствия утренней вражеской атаки на Павлоград
По его словам, с прошлого вечера в регионе враг атаковал три района области артиллерией и беспилотниками.
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