Уже 9 пострадавших от российского удара КАБ по Харькову, среди них четверо детей
Киев • УНН
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о девяти пострадавших в результате удара КАБ по Холодногорскому району. Среди пострадавших четверо детей.
Количество пострадавших в результате удара рф КАБ по Харькову увеличилось до 9, среди них - четверо детей, сообщил в пятницу мэр города Игорь Терехов в соцсетях, пишет УНН.
На данный момент известно о девяти пострадавших, четверо из которых дети
Напомним
Ночью враг нанес удар КАБ по Холодногорскому району Харькова. Вспыхнул пожар. Ранее было известно о 6 пострадавших.