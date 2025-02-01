На Днепропетровщине армия рф повредила больницу: пострадала пациентка
Киев • УНН
Оккупанты атаковали Никопольщину из РСЗО «Град» и тяжелой артиллерии, повредив больницу, спортшколу и жилые дома. Пострадала 79-летняя пациентка, получив ссадины лица.
Российские войска ночью атаковали Никопольщину, повредив больницу, спортшколу и жилые дома, пострадала 79-летняя пациентка, сообщил в субботу председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в Telegram, пишет УНН.
Детали
По словам Лысака, с вечера агрессор продолжал атаковать Никопольщину. Применял РСЗО «Град» и тяжелую артиллерию, бил по Никополю, Марганецкой, Мировской, Покровской громадах.
Как отметил председатель ОВА, повреждены спортшкола, 2 многоквартирных и частный дома, хозяйственная постройка, гараж, парники.
«По уточненной информации, из-за ночного обстрела Никополя повреждена еще и больница. Пострадала пациентка - 79-летняя женщина. У нее ссадины лица», - указал Лысак.
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