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5 важных изменений в Украине с 1 февраля: банковские лимиты и тарифы

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31 января, 15:08 • 125094 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На Днепропетровщине армия рф повредила больницу: пострадала пациентка

На Днепропетровщине армия рф повредила больницу: пострадала пациентка

Киев  •  УНН

 • 1033 просмотра

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Оккупанты атаковали Никопольщину из РСЗО «Град» и тяжелой артиллерии, повредив больницу, спортшколу и жилые дома. Пострадала 79-летняя пациентка, получив ссадины лица.

Российские войска ночью атаковали Никопольщину, повредив больницу, спортшколу и жилые дома, пострадала 79-летняя пациентка, сообщил в субботу председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в Telegram, пишет УНН.

Детали

По словам Лысака, с вечера агрессор продолжал атаковать Никопольщину. Применял РСЗО «Град» и тяжелую артиллерию, бил по Никополю, Марганецкой, Мировской, Покровской громадах.

Как отметил председатель ОВА, повреждены спортшкола, 2 многоквартирных и частный дома, хозяйственная постройка, гараж, парники. 

«По уточненной информации, из-за ночного обстрела Никополя повреждена еще и больница. Пострадала пациентка - 79-летняя женщина. У нее ссадины лица», - указал Лысак.

В Днепропетровской области трое пострадавших от атаки рф: среди них ребенок28.01.25, 16:44 • 22769 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
nikopol-ukrainaНикополь, Украина

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