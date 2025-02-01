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На Дніпропетровщині армія рф пошкодила лікарню: постраждала пацієнтка

На Дніпропетровщині армія рф пошкодила лікарню: постраждала пацієнтка

Київ • УНН

 • 27912 перегляди

Окупанти атакували Нікопольщину з РСЗВ "Град" та важкої артилерії, пошкодивши лікарню, спортшколу та житлові будинки. Постраждала 79-річна пацієнтка, отримавши садна обличчя.

Російські війська вночі атакували Нікопольщину, пошкодивши лікарню, спортшколу та житлові будинки, постраждала 79-річна пацієнтка, повідомив у суботу голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram, пише УНН.

Деталі

Зі слів Лисака, з вечора агресор продовжував атакувати Нікопольщину. Застосовував РСЗВ "Град" та важку артилерію, бив по Нікополю, Марганецькій, Мирівській, Покровській громадах.

Як зазначив голова ОВА, пошкоджено спортшколу, 2 багатоквартирні та приватний будинки, господарська споруда, гараж, парники. 

"За уточненою інформацією, через нічний обстріл Нікополя пошкоджена ще й лікарня. Постраждала пацієнтка – 79-річна жінка. У неї садна обличчя", - вказав Лисак.

На Дніпропетровщині троє постраждалих від атаки рф: серед них дитина28.01.25, 16:44 • 24046 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
nikopol-ukrainaНікополь, Україна

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