На Дніпропетровщині армія рф пошкодила лікарню: постраждала пацієнтка
Київ • УНН
Окупанти атакували Нікопольщину з РСЗВ "Град" та важкої артилерії, пошкодивши лікарню, спортшколу та житлові будинки. Постраждала 79-річна пацієнтка, отримавши садна обличчя.
Російські війська вночі атакували Нікопольщину, пошкодивши лікарню, спортшколу та житлові будинки, постраждала 79-річна пацієнтка, повідомив у суботу голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram, пише УНН.
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Зі слів Лисака, з вечора агресор продовжував атакувати Нікопольщину. Застосовував РСЗВ "Град" та важку артилерію, бив по Нікополю, Марганецькій, Мирівській, Покровській громадах.
Як зазначив голова ОВА, пошкоджено спортшколу, 2 багатоквартирні та приватний будинки, господарська споруда, гараж, парники.
"За уточненою інформацією, через нічний обстріл Нікополя пошкоджена ще й лікарня. Постраждала пацієнтка – 79-річна жінка. У неї садна обличчя", - вказав Лисак.
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