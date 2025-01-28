На Дніпропетровщині троє постраждалих від атаки рф: серед них дитина
Київ • УНН
В результаті ворожої атаки на Синельниківщині поранено трьох цивільних - 11-річного хлопчика, 54-річного чоловіка та 83-річну жінку. Всі постраждалі госпіталізовані, їх стан оцінюється як середньої тяжкості.
У Дніпропетровській області внаслідок атаки російських військ поранено трьох людей, у тому числі 11-річного хлопчика, повідомив у вівторок голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram, пише УНН.
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На Синельниківщині через ворожу атаку постраждали 11-річний хлопчик, 54-річний чоловік та 83-річна жінка", - написав Лисак.
З його слів, усіх госпіталізували. Стан поранених лікарі оцінюють як "середньої тяжкості".
Яких збитків завдав ворог, з’ясовують.
Над Україною збили 65 дронів із 100 запущених рф28.01.25, 10:14 • 30303 перегляди