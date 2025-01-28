На Дніпропетровщині троє постраждалих від атаки рф: серед них дитина

У Дніпропетровській області внаслідок атаки російських військ поранено трьох людей, у тому числі 11-річного хлопчика, повідомив у вівторок голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram, пише УНН.

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На Синельниківщині через ворожу атаку постраждали 11-річний хлопчик, 54-річний чоловік та 83-річна жінка", - написав Лисак.

З його слів, усіх госпіталізували. Стан поранених лікарі оцінюють як "середньої тяжкості".

Яких збитків завдав ворог, з’ясовують.

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