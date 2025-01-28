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На Дніпропетровщині троє постраждалих від атаки рф: серед них дитина

На Дніпропетровщині троє постраждалих від атаки рф: серед них дитина

Київ • УНН

 • 24046 перегляди

В результаті ворожої атаки на Синельниківщині поранено трьох цивільних - 11-річного хлопчика, 54-річного чоловіка та 83-річну жінку. Всі постраждалі госпіталізовані, їх стан оцінюється як середньої тяжкості.

У Дніпропетровській області внаслідок атаки російських військ поранено трьох людей, у тому числі 11-річного хлопчика, повідомив у вівторок голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram, пише УНН.

Деталі

На Синельниківщині через ворожу атаку постраждали 11-річний хлопчик, 54-річний чоловік та 83-річна жінка", - написав Лисак.

З його слів, усіх госпіталізували. Стан поранених лікарі оцінюють як "середньої тяжкості".

Яких збитків завдав ворог, з’ясовують.

Над Україною збили 65 дронів із 100 запущених рф28.01.25, 10:14 • 30303 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
dnipropetrovska-oblastДніпропетровська область

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