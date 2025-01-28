В Днепропетровской области трое пострадавших от атаки рф: среди них ребенок
Киев • УНН
В результате вражеской атаки на Синельниковщине ранены трое гражданских - 11-летний мальчик, 54-летний мужчина и 83-летняя женщина. Все пострадавшие госпитализированы, их состояние оценивается как средней тяжести.
В Днепропетровской области в результате атаки российских войск ранены три человека, в том числе 11-летний мальчик, сообщил во вторник глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram, пишет УНН.
Детали
"На Синельниковщине из-за вражеской атаки пострадали 11-летний мальчик, 54-летний мужчина и 83-летняя женщина", - написал Лысак.
По его словам, всех госпитализировали. Состояние раненых врачи оценивают как "средней тяжести".
Какой ущерб нанес враг, выясняют.
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