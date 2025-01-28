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Над Україною збили 65 дронів із 100 запущених рф

Над Україною збили 65 дронів із 100 запущених рф

Київ • УНН

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Росія атакувала Україну 100 дронами "Shahed" та безпілотниками-імітаторами з різних напрямків. Силами ППО знищено 65 БПЛА, пошкоджено інфраструктуру в семи областях.

росія вночі атакувала Україну 100 дронами, знищено 65 безпілотників у 13 областях, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у вівторок, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 28 січня ворог атакував 100-ма ударними БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ - рф, Чауда - Крим.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Станом на 09.30 підтверджено збиття 65-ми ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Київській, Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Одеській та Херсонській областях. 28 ворожих безпілотників-імітаторів - локаційно втрачені (без негативних наслідків), два із них вилетіли у напрямку росії та Білорусі. Один безпілотник - у повітрі, бойова робота триває!

- повідомили у ПС ЗСУ у соцмережах.

"Внаслідок атаки російських БпЛА пошкоджено будівлі приватних підприємств, інфраструктурних об’єктів, багатоквартирні та приватні будинки, автотранспорт. Попередньо без жертв, постраждалим надається допомога. Спеціальні служби ліквідовують наслідки ворожої атаки у Одеській, Київській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Чернігівській та Харківській областях", - ідеться у повідомленні.

Музей ретро-автомобілів постраждав від атаки рф на Київщині: знищено 9 експонатів28.01.25, 08:55 • 107140 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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