Россияне ударили ракетой по Павлограду, дронами – по двум общинам на Днепропетровщине

В Днепропетровской области российские войска ночью нанесли ракетный удар по Павлограду, дронами - по Синельниковщине, произошли пожары, повреждено транспортное предприятие, сообщил в понедельник глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram, пишет УНН.

Никопольщину, по его словам, агрессор атаковал FPV-дронами и артиллерией. Попал по Никополю, Марганецкой, Красногригорьевской, Покровской громадам. "Есть повреждения на территории промышленного предприятия. Изуродованы инфраструктура, 2 частных дома, газопровод и линия электропередач", - отметил глава ОВА.

По Синельниковщине российская армия попала беспилотниками. А именно по Межевской и Николаевской громадам. Там также возникли пожары. Повреждены транспортное предприятие и частный дом