Россияне ударили ракетой по Павлограду, дронами – по двум общинам на Днепропетровщине

03:44 • 4170 просмотра
Трамп: Зеленский может почти немедленно закончить войну с Россией, если захочетPhoto
17 августа, 18:51 • 21381 просмотра
Коалиция желающих готова разместить силы сдерживания в Украине и взять под защиту небо и море - заявление
Эксклюзив
17 августа, 10:14 • 42653 просмотра
В Александрии на Кировоградщине женщина случайно переехала дочь
Эксклюзив
17 августа, 07:17 • 81001 просмотра
Переломная неделя: что ждет все знаки Зодиака 18–24 августа
16 августа, 12:47 • 134803 просмотра
Имеем успехи на чрезвычайно сложных участках под Добропольем и Покровском: Зеленский провел заседание Ставки
Эксклюзив
16 августа, 10:46 • 87470 просмотра
Саммит Трампа и путина на Аляске: что изменилось для Украины
16 августа, 09:52 • 84900 просмотра
Лидеры Европы сделали заявление после разговора с Зеленским и Трампом о саммите на Аляске: что сказали о территориях и гарантиях безопасности
16 августа, 08:59 • 67368 просмотра
Зеленский в понедельник прибудет в Белый дом, затем возможна встреча с путиным - Трамп
16 августа, 07:28 • 55065 просмотра
Зеленский подтвердил длительный разговор с Трампом об итогах саммита с путиным: собирается в Вашингтон в понедельник
15 августа, 23:06 • 248517 просмотра
Мы не смогли найти полного взаимопонимания, соглашения пока нет: Трамп о переговорах с путиным
Главная
политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Наши за границей
Новости Мира
Киев
Киевская область
Здоровье
Технологии
спорт
Культура
Лайфхак
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Враг обстрелял жилой район Харькова: есть пострадавшие17 августа, 20:28
Украина начала серийное производство ракет «Фламинго» дальностью более 3 тыс. км17 августа, 21:01
Сенаторы США предлагают признать РФ и Беларусь спонсорами терроризма из-за похищения украинских детей02:03
Сумщина под атакой дронов: удары нанесены по гражданской инфраструктуре02:08
Украину накроет облачность и дожди: Где ждать гроз в первый день неделиPhoto04:09
Переломная неделя: что ждет все знаки Зодиака 18–24 августа
Эксклюзив
17 августа, 07:17
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
15 августа, 11:14
Ми-8 уничтожают дроны рф, а их ремонт будет контролировать компания из орбиты российского ОПК – в чью пользу это решение?15 августа, 10:28
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
15 августа, 09:48
Праздничный стол на Успение Богородицы: подборка проверенных рецептов пироговPhoto15 августа, 07:14
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Ребенок
Игорь Терехов
Олег Синегубов
Украина
Соединённые Штаты
Харьков
Донецкая область
Луганская область
Карл III модернизировал Сандрингем: солнечная энергия обеспечивает все поместье и часть национальной сети17 августа, 11:21
Продолжение «Дьявол носит Prada»: стало известно, кто сыграет нового мужа главного редактора Миранды Пристли17 августа, 07:47
В США женщина нашла в алмазном парке белый бриллиант стоимостью почти 30 000 долларовPhotoVideo16 августа, 07:05
Рекордный марсианский метеорит за $5,3 млн и его продажа спровоцировали международный скандал16 августа, 03:37
Netflix показал трейлер второй части второго сезона «Уэнсдей»Video14 августа, 14:12
Беспилотный летательный аппарат
Truth Social
Бильд
Крылатая ракета
Футбол

Россияне ударили ракетой по Павлограду, дронами – по двум общинам на Днепропетровщине

Киев • УНН

 • 108 просмотра

Ночью враг атаковал Павлоград ракетой, вызвав пожар. Никопольщина пострадала от FPV-дронов и артиллерии, а Синельниковщина – от беспилотников.

Россияне ударили ракетой по Павлограду, дронами – по двум общинам на Днепропетровщине

В Днепропетровской области российские войска ночью нанесли ракетный удар по Павлограду, дронами - по Синельниковщине, произошли пожары, повреждено транспортное предприятие, сообщил в понедельник глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram, пишет УНН.

Ночью враг ударил ракетой по Павлограду. Возник пожар. Спасатели огонь потушили

- написал Лысак.

Никопольщину, по его словам, агрессор атаковал FPV-дронами и артиллерией. Попал по Никополю, Марганецкой, Красногригорьевской, Покровской громадам. "Есть повреждения на территории промышленного предприятия. Изуродованы инфраструктура, 2 частных дома, газопровод и линия электропередач", - отметил глава ОВА.

По Синельниковщине российская армия попала беспилотниками. А именно по Межевской и Николаевской громадам. Там также возникли пожары. Повреждены транспортное предприятие и частный дом

- сообщил Лысак.

По его данным, защитники неба сбили над областью вражеский БпЛА.

Юлия Шрамко

Война
Покровск
Днепропетровская область
Синельниково
Марханец
Никополь, Украина
Павлоград
Беспилотный летательный аппарат