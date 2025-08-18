росіяни ракетою вдарили по Павлограду, дронами - по двох громадах на Дніпропетровщині

$41.450.00
48.440.00
ukenru
03:44 • 4182 перегляди
Трамп: Зеленський може майже негайно закінчити війну з росією, якщо захочеPhoto
17 серпня, 18:51 • 21404 перегляди
Коаліція охочих готова розмістити сили стримування в Україні та взяти під захист небо та море - заява
Ексклюзив
17 серпня, 10:14 • 42672 перегляди
В Олександрії на Кіровоградщині жінка випадково переїхала доньку
Ексклюзив
17 серпня, 07:17 • 81028 перегляди
Переломний тиждень: що чекає всі знаки Зодіаку 18–24 серпня
16 серпня, 12:47 • 134813 перегляди
Маємо успіхи на надзвичайно складних ділянках під Добропіллям і Покровськом: Зеленський провів засідання Ставки
Ексклюзив
16 серпня, 10:46 • 87473 перегляди
Саміт Трампа та путіна на Алясці: що змінилося для України
16 серпня, 09:52 • 84903 перегляди
Лідери Європи зробили заяву після розмови з Зеленським і Трампом про саміт на Алясці: що сказали про території та гарантії безпеки
16 серпня, 08:59 • 67370 перегляди
Зеленський у понеділок прибуде до Білого дому, потім можлива зустріч з путіним - Трамп
16 серпня, 07:28 • 55066 перегляди
Зеленський підтвердив тривалу розмову з Трампом про підсумки саміту з путіним: збирається у Вашингтон у понеділок
15 серпня, 23:06 • 248518 перегляди
Ми не змогли знайти повного порозуміння, угоди поки немає: Трамп про переговори із путіним
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+18°
3.2м/с
60%
747мм
Популярнi новини
Ворог обстріляв житловий район Харкова: є постраждалі17 серпня, 20:28 • 6638 перегляди
Україна розпочала серійне виробництво ракет "Фламінго" дальністю понад 3 тис. км17 серпня, 21:01 • 25128 перегляди
Сенатори США пропонують визнати рф та білорусь спонсорами тероризму через викрадення українських дітей02:03 • 4064 перегляди
Сумщина під атакою дронів: удари завдано по цивільній інфраструктурі02:08 • 9868 перегляди
Україну накриє хмарність та дощі: Де чекати гроз у перший день тижняPhoto04:09 • 7644 перегляди
Публікації
Переломний тиждень: що чекає всі знаки Зодіаку 18–24 серпня
Ексклюзив
17 серпня, 07:17 • 81028 перегляди
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
15 серпня, 11:14 • 376123 перегляди
Ми-8 нищать дрони рф, а їх ремонт контролюватиме компанія з орбіти російського ОПК - на чию користь це рішення?15 серпня, 10:28 • 326197 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
15 серпня, 09:48 • 329270 перегляди
Святковий стіл на Успіння Богородиці: добірка перевірених рецептів пирогівPhoto15 серпня, 07:14 • 335568 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Дитина
Ігор Терехов
Олег Синєгубов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Харків
Донецька область
Луганська область
Реклама
УНН Lite
Чарльз III модернізував Сандрінгем: сонячна енергія забезпечує весь маєток і частину національної мережі17 серпня, 11:21 • 30709 перегляди
Продовження "Диявол носить Prada": стало відомо, хто зіграє нового чоловіка головної редакторки Міранди Прістлі17 серпня, 07:47 • 26288 перегляди
У США жінка знайшла в алмазному парку білий діамант вартістю майже 30 000 доларів PhotoVideo16 серпня, 07:05 • 61974 перегляди
Рекордний марсіанський метеорит за $5,3 млн і його продаж спровокував міжнародний скандал16 серпня, 03:37 • 50960 перегляди
Актор Том Круз відмовився від запрошення Трампа на вручення Премії Центру Кеннеді15 серпня, 20:50 • 118914 перегляди
Актуальне
Безпілотний літальний апарат
Truth Social
Bild
Крилата ракета
Футбол

росіяни ракетою вдарили по Павлограду, дронами - по двох громадах на Дніпропетровщині

Київ • УНН

 • 110 перегляди

Вночі ворог атакував Павлоград ракетою, спричинивши пожежу. Нікопольщина постраждала від FPV-дронів та артилерії, а Синельниківщина - від безпілотників.

росіяни ракетою вдарили по Павлограду, дронами - по двох громадах на Дніпропетровщині

У Дніпропетровській області російські війська вночі завдали ракетного удару по Павлограду, дронами - по Синельниківщині, сталися пожежі, пошкоджено транспортне підприємство, повідомив у понеділок голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram, пише УНН.

Вночі ворог вдарив ракетою по Павлограду. Виникла пожежа. Рятувальники вогонь загасили

- написав Лисак.

Нікопольщину, з його слів, агресор атакував FPV-дронами та артилерією. Поцілив по Нікополю, Марганецькій, Червоногригорівській, Покровській громадах. "Є пошкодження на території промислового підприємства. Понівечені інфраструктура, 2 приватні будинки, газогін та лінія електропередач", - зазначив голова ОВА.

По Синельниківщині російська армія влучила безпілотниками. А саме по Межівській і Миколаївській громадах. Там також виникли пожежі. Пошкоджені транспортне підприємство та приватний будинок

- повідомив Лисак.

За його даними, оборонці неба збили над областю ворожий БпЛА.

Під Одесою через удар рф сталася масштабна пожежа18.08.25, 08:45 • 1680 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна
Покровськ
Дніпропетровська область
Синельникове
Марганець (місто)
Нікополь
Павлоград
Безпілотний літальний апарат