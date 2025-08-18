росіяни ракетою вдарили по Павлограду, дронами - по двох громадах на Дніпропетровщині
Київ • УНН
Вночі ворог атакував Павлоград ракетою, спричинивши пожежу. Нікопольщина постраждала від FPV-дронів та артилерії, а Синельниківщина - від безпілотників.
У Дніпропетровській області російські війська вночі завдали ракетного удару по Павлограду, дронами - по Синельниківщині, сталися пожежі, пошкоджено транспортне підприємство, повідомив у понеділок голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram, пише УНН.
Вночі ворог вдарив ракетою по Павлограду. Виникла пожежа. Рятувальники вогонь загасили
Нікопольщину, з його слів, агресор атакував FPV-дронами та артилерією. Поцілив по Нікополю, Марганецькій, Червоногригорівській, Покровській громадах. "Є пошкодження на території промислового підприємства. Понівечені інфраструктура, 2 приватні будинки, газогін та лінія електропередач", - зазначив голова ОВА.
По Синельниківщині російська армія влучила безпілотниками. А саме по Межівській і Миколаївській громадах. Там також виникли пожежі. Пошкоджені транспортне підприємство та приватний будинок
За його даними, оборонці неба збили над областю ворожий БпЛА.
