Павлоград на Днепропетровщине подвергся атаке РФ дронами, в регионе есть погибший
Киев • УНН
В результате атак РФ на Днепропетровщине погиб человек, еще один ранен. Повреждены транспортное предприятие и жилые дома.
В Днепропетровской области российские войска атаковали дронами Павлоград, есть повреждения на транспортном предприятии, на Никопольщине из-за атак РФ погиб человек и еще один ранен, сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в среду в Telegram, пишет УНН.
Детали
"Вечером враг атаковал Павлоград беспилотниками. Возник пожар. Есть повреждения на территории транспортного предприятия. Обошлось без жертв и раненых", - написал Лысак.
Также глава ОВА сообщил, что не прекращаются вражеские удары по Никопольщине FPV-дронами и артиллерией. В результате этих ударов пострадали Никополь, Красногригорьевская, Марганецкая общины.
"К сожалению, погиб человек, еще один - пострадал. 82-летняя женщина на амбулаторном лечении. Кроме многоэтажки, повреждены 2 частных дома. Оба загорелись. Побита и пожарная машина", - отметил Лысак.
Также, по его словам, вражеский БпЛА попал по Брагиновской общине Синельниковского района. В результате этого были повреждены три частных дома. Обошлось без пострадавших.
"Защитники неба уничтожили над областью четыре вражеских беспилотника", - сообщили в ОВА.
Один из двух баллистических «Искандеров» и 62 из 93 российских дронов обезврежены над Украиной20.08.25, 09:29 • 552 просмотра