Павлоград на Днепропетровщине подвергся атаке РФ дронами, в регионе есть погибший

19 августа, 21:51 • 8212 просмотра
Около 10 стран Европы согласились отправить свои войска в Украину
Эксклюзив
19 августа, 12:13 • 103243 просмотра
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Эксклюзив
19 августа, 12:09 • 92730 просмотра
Defence City: Верховная Рада готовится к решающему голосованию
Эксклюзив
19 августа, 11:23 • 89682 просмотра
Фармацевтический лоббизм под прикрытием: как новый законопроект о лекарствах может ударить по пациентам
Эксклюзив
19 августа, 09:27 • 36028 просмотра
Лисовой о программе "Защита Украины" для школьников: планируется более широкое привлечение ветеранов
19 августа, 07:29 • 99791 просмотра
Встреча Зеленского и путина возможна в Венгрии - Reuters
19 августа, 05:19 • 74347 просмотра
Генсек НАТО заявил, что 30 стран работают над гарантиями безопасности для Украины
18 августа, 19:57 • 87095 просмотра
Зеленский о переговорах с Трампом: показал детали на карте, считаю встречу конструктивной и конкретной
18 августа, 18:34 • 104182 просмотра
Трамп рассматривает возможность ввода американских войск в Украину: что он сказал
18 августа, 18:12 • 80677 просмотра
Украина не будет в НАТО, но будет иметь гарантии безопасности - Трамп
В Венгрии заявили, что нефтепровод "Дружба" возобновил работу и предостерегли Украину от повторных атак 19 августа, 21:28
Зеленский сменил стиль для встречи с Трампом: черный костюм стал «талисманом счастья» и «надеждой на мир» 19 августа, 22:02
Заповедные земли на Волыни "ушли с молотка" за бесценок: ГБР разоблачило топ-чиновника Госгеокадастра 19 августа, 22:19
Оккупанты усилили фильтрацию в Крыму под предлогом миграционных проверок - ЦНС 20 августа, 00:13
Политика умиротворения не принесет Трампу Нобелевскую премию мира - Сенатор Блюменталь 02:28
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Эксклюзив
19 августа, 12:13 • 103241 просмотра
Defence City: Верховная Рада готовится к решающему голосованию
Эксклюзив
19 августа, 12:09 • 92728 просмотра
Фармацевтический лоббизм под прикрытием: как новый законопроект о лекарствах может ударить по пациентам
Эксклюзив
19 августа, 11:23 • 89681 просмотра
Сладкий День пасечника: топ медовых рецептовPhoto19 августа, 11:20 • 71014 просмотра
Не оккупация территорий? лавров снова выдал лживое заявление о причинах нападения на Украину19 августа, 10:33 • 56280 просмотра
92-летняя звезда сериала "Династия" Джоан Коллинз показала себя в купальнике и заинтриговала новыми планами 19 августа, 17:03
Украинка из Львова стала винной принцессой в Германии 19 августа, 10:46
Зеленский подарил Трампу клюшку для игры в гольф 19 августа, 05:54
На встрече Зеленского и Трампа подняли тему "костюма" 18 августа, 17:45
Карл III модернизировал Сандрингем: солнечная энергия обеспечивает все поместье и часть национальной сети 17 августа, 11:21
Павлоград на Днепропетровщине подвергся атаке РФ дронами, в регионе есть погибший

Киев • УНН

 • 246 просмотра

В результате атак РФ на Днепропетровщине погиб человек, еще один ранен. Повреждены транспортное предприятие и жилые дома.

Павлоград на Днепропетровщине подвергся атаке РФ дронами, в регионе есть погибший

В Днепропетровской области российские войска атаковали дронами Павлоград, есть повреждения на транспортном предприятии, на Никопольщине из-за атак РФ погиб человек и еще один ранен, сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в среду в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Вечером враг атаковал Павлоград беспилотниками. Возник пожар. Есть повреждения на территории транспортного предприятия. Обошлось без жертв и раненых", - написал Лысак.

Также глава ОВА сообщил, что не прекращаются вражеские удары по Никопольщине FPV-дронами и артиллерией. В результате этих ударов пострадали Никополь, Красногригорьевская, Марганецкая общины.

"К сожалению, погиб человек, еще один - пострадал. 82-летняя женщина на амбулаторном лечении. Кроме многоэтажки, повреждены 2 частных дома. Оба загорелись. Побита и пожарная машина", - отметил Лысак.

Также, по его словам, вражеский БпЛА попал по Брагиновской общине Синельниковского района. В результате этого были повреждены три частных дома. Обошлось без пострадавших.

"Защитники неба уничтожили над областью четыре вражеских беспилотника", - сообщили в ОВА.

Один из двух баллистических «Искандеров» и 62 из 93 российских дронов обезврежены над Украиной 20.08.25, 09:29

Павел Зинченко

