Павлоград на Дніпропетровщині опинився під атакою рф дронами, у регіоні є загиблий
Київ • УНН
Внаслідок атак рф на Дніпропетровщині загинула людина, ще одна поранена. Пошкоджено транспортне підприємство та житлові будинки.
У Дніпропетровській області російські війська атакували дронами Павлоград, є пошкодження на транспортному підприємстві, на Нікопольщині через атаки рф загинула людина і ще одну поранено, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у середу у Telegram, пише УНН.
Деталі
"Ввечері ворог атакував Павлоград безпілотниками. Виникла пожежа. Є пошкодження на території транспортного підприємства. Минулося без жертв і поранених", - написав Лисак.
Також голова ОВА повідомив, що не припиняються ворожі удари по Нікопольщині FPV-дронами та артилерією. Внаслідок цих ударів постраждали Нікополь, Червоногригорівська, Марганецька громади.
"На жаль, загинула людина, ще одна - постраждала. 82-річна жінка на амбулаторному лікуванні. Окрім багатоповерхівки, понівечені 2 приватні будинки. Обидва зайнялися. Побите й пожежне авто", - зазначив Лисак.
Також, з його слів, ворожий БпЛА влучив по Брагинівській громаді Синельниківського району. Внаслідок цього було пошкоджено три приватні будинки. Обійшлося без постраждалих.
"Оборонці неба знищили над областю чотири ворожі безпілотники", - повідомили в ОВА.
Один з двох балістичних "Іскандерів" і 62 з 93 російських дронів знешкоджено над Україною20.08.25, 09:29 • 432 перегляди