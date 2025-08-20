$41.260.08
19 серпня, 21:51 • 8022 перегляди
Близько 10 країн Європи погодилися відправити свої війська в Україну
Ексклюзив
19 серпня, 12:13 • 102901 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
19 серпня, 12:09 • 92464 перегляди
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Ексклюзив
19 серпня, 11:23 • 89428 перегляди
Фармацевтичний лобізм під прикриттям: як новий законопроєкт про ліки може вдарити по пацієнтах
Ексклюзив
19 серпня, 09:27 • 35920 перегляди
Лісовий про програму "Захист України" для школярів: планується ширше залучення ветеранів
19 серпня, 07:29 • 99751 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна можлива в Угорщині - Reuters
19 серпня, 05:19 • 74317 перегляди
Генсек НАТО заявив, що 30 країн працюють над гарантіями безпеки для України
18 серпня, 19:57 • 87093 перегляди
Зеленський про переговори із Трампом: показав деталі на карті, вважаю зустріч конструктивною і конкретною
18 серпня, 18:34 • 104180 перегляди
Трамп розглядає введення американських військ в Україну: що він сказав
18 серпня, 18:12 • 80675 перегляди
Україна не буде в НАТО, але матиме гарантії безпеки - Трамп
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Павлоград на Дніпропетровщині опинився під атакою рф дронами, у регіоні є загиблий

Київ • УНН

 • 148 перегляди

Внаслідок атак рф на Дніпропетровщині загинула людина, ще одна поранена. Пошкоджено транспортне підприємство та житлові будинки.

Павлоград на Дніпропетровщині опинився під атакою рф дронами, у регіоні є загиблий

У Дніпропетровській області російські війська атакували дронами Павлоград, є пошкодження на транспортному підприємстві, на Нікопольщині через атаки рф загинула людина і ще одну поранено, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у середу у Telegram, пише УНН.

Деталі

"Ввечері ворог атакував Павлоград безпілотниками. Виникла пожежа. Є пошкодження на території транспортного підприємства. Минулося без жертв і поранених", - написав Лисак.

Також голова ОВА повідомив, що не припиняються ворожі удари по Нікопольщині FPV-дронами та артилерією. Внаслідок цих ударів постраждали Нікополь, Червоногригорівська, Марганецька громади.

"На жаль, загинула людина, ще одна - постраждала. 82-річна жінка на амбулаторному лікуванні. Окрім багатоповерхівки, понівечені 2 приватні будинки. Обидва зайнялися. Побите й пожежне авто", - зазначив Лисак.

Також, з його слів, ворожий БпЛА влучив по Брагинівській громаді Синельниківського району. Внаслідок цього було пошкоджено три приватні будинки. Обійшлося без постраждалих.

"Оборонці неба знищили над областю чотири ворожі безпілотники", - повідомили в ОВА.

