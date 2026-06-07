Враг более 20 раз атаковал Днепропетровскую область, погиб мужчина
Киев • УНН
Армия РФ более 20 раз атаковала три района Днепропетровщины дронами и артиллерией. Погиб 40-летний мужчина, повреждены дома и предприятия.
Армия рф в течение дня 7 июня более 20 раз атаковала три района Днепропетровщины беспилотниками и артиллерией. В результате атак есть погибший, повреждены дома и автомобили. Об этом сообщает Днепропетровская ОВА, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что на Никопольщине под ударом оказались Никополь, Марганецкая, Покровская и Красногригорьевская громады. Повреждены предприятие, частный дом и автомобили. Погиб 40-летний мужчина.
В Синельниковском районе российские военные целились по Николаевской, Петропавловской и Шахтерской громадам. Там обстрелами поврежден частный дом.
На Криворожье войска рф нанесли удар по Апостоловской и Зеленодольской громадам. Повреждены агропредприятие, заправка, частный дом и автомобиль.
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