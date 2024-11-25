Никополь подвергся атаке рф дроном: есть пострадавшие и повреждена АЗС

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В Никополе в результате атаки дроном-камикадзе два человека получили ранения средней тяжести. Повреждены автозаправочная станция и легковой автомобиль.

В Никополе в Днепропетровской области российские войска нанесли удар дроном-камикадзе, два человека получили ранения, повреждена автозаправочная станция, сообщил в понедельник глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram, пишет УНН.

Два человека пострадали в Никополе из-за удара дроном-камикадзе. 48-летняя женщина и 54-летний мужчина в больнице. Их состояние средней тяжести. Повреждены АЗС и легковушка

- отметил Лысак.

Дополнение

По данным Лысака, ночь на Днепропетровщине с воздушными тревогами, впрочем, без вражеских ударов, в регионе работала ПВО. Уже утром агрессор попал по Марганецкой громаде Никопольского района, отметил Лысак.

Зеленский об ударе россии по Днепру новой ракетой: мир имеет системы ПВО, которые могут защитить24 нояб. 2024, 18:40 • 39148 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
nikopol-ukrainaНикополь, Украина