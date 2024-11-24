Зеленский об ударе россии по Днепру новой ракетой: мир имеет системы ПВО, которые могут защитить
Киев • УНН
Президент сказал, что продолжаются экспертизы и работа с партнерами для установления характеристик ракеты, которой рф нанесла удар по городу Днепр.
Украина устанавливает характеристики новой ракеты рф, которой был атакован город Днепр. Параллельно продолжается работа с партнерами над поиском ответа на этот эскалационный шаг рф. Об этом сказал президент Владимир Зеленский в вечернем обращении, передает УНН.
Детали
Он напомнил, что Служба безопасности Украины и МВД показали журналистам обломки российской ракеты, которой рф ударила по городу Днепру. По словам президента, продолжаются экспертизы и проводится работа с партнерами для установления всех характеристик этой ракеты, чтобы найти ответ на этот российский эскалационный шаг.
Мир имеет системы противовоздушной обороны, способные защищать и от такого. Надо на этом сосредоточиться - всем. россия должна чувствовать, что каждый ее шаг на расширение войны имеет для нее последствия
"Нельзя давать путину ни одной недели, чтобы адаптироваться и найти противодействие. Нужно постоянно делать все, чтобы Россия была вынуждена искать возможность мира. Настоящего мира. И это достигается только двумя вещами - помощью Украине и давлением на россию", - сказал президент.
Напомним
Министр иностранных дел Украины призвал партнеров предоставить системы ПВО для перехвата ракет типа "орєшник". Сибига отметил, что использование россией баллистических ракет является шантажом, которому не стоит поддаваться.
рф имеет единицы экспериментальных ракет "орешник" на вооружении, Украина ведет переговоры с США по ПВО для противодействия - СМИ22 нояб. 2024, 14:29 • 15342 просмотра