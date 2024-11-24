Зеленский об ударе россии по Днепру новой ракетой: мир имеет системы ПВО, которые могут защитить

Украина устанавливает характеристики новой ракеты рф, которой был атакован город Днепр. Параллельно продолжается работа с партнерами над поиском ответа на этот эскалационный шаг рф. Об этом сказал президент Владимир Зеленский в вечернем обращении, передает УНН.

Детали

Он напомнил, что Служба безопасности Украины и МВД показали журналистам обломки российской ракеты, которой рф ударила по городу Днепру. По словам президента, продолжаются экспертизы и проводится работа с партнерами для установления всех характеристик этой ракеты, чтобы найти ответ на этот российский эскалационный шаг.

Мир имеет системы противовоздушной обороны, способные защищать и от такого. Надо на этом сосредоточиться - всем. россия должна чувствовать, что каждый ее шаг на расширение войны имеет для нее последствия