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рф имеет единицы экспериментальных ракет "орешник" на вооружении, Украина ведет переговоры с США по ПВО для противодействия - СМИ

рф имеет единицы экспериментальных ракет "орешник" на вооружении, Украина ведет переговоры с США по ПВО для противодействия - СМИ

Киев  •  УНН

 • 2852 просмотра

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россия имеет единицы экспериментальных ракет «орешник» на вооружении. Украина обсуждает с США модернизацию Patriot и получение новых систем ПВО для противодействия этим ракетам.

россия имеет единицы экспериментальных ракет "орешник" на своем вооружении, сейчас Украина ведет переговоры с США относительно модернизации имеющихся систем Patriot или поставки других систем ПВО в Украину, которые способны ликвидировать эти баллистические ракеты в небе над Украиной. Об этом "Суспільне" сообщили источники в Генштабе, пишет УНН.

Детали

Источники "Суспільне" в Генштабе отметили, что "экспериментальных ракет, которая была запущена по Днепру, у россии есть только лимитированное количество". "Сейчас известно, что эта ракета по своему типу похожа на ракетный комплекс "Ярс", - говорится в сообщении.

Применение этой баллистической ракеты по городу Днепр 21 ноября источник назвал "демонстративным шагом для запугивания".

По словам источника, "сейчас Украина ведет переговоры с США по модернизации имеющихся систем PATRIOT или поставки других систем ПВО в Украину, которые способны ликвидировать эти баллистические ракеты в небе над Украиной".

Дополнение

Президент Владимир Зеленский заявлял, что рф использовала против Украины новую российскую ракету. Все характеристики - скорость, высота - межконтинентальной баллистической.

российский диктатор владимир путин заявил, что россия атаковала Украину, испытав "новейшую" баллистическую ракету средней дальности "орешник".

Запущенная по Днепру российская ракета "орешник" создавалась с нарушением Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 1987 года, участниками которого до 2019 года были США и рф.

Комплекс "кедр": ГУР рассказало детали о новой баллистике, которой рф ударила по Днепру22 нояб. 2024, 10:51 • 13225 просмотров

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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