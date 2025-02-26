Два авиаудара по Харьковщине: что известно о пострадавших и разрушениях

Вражеские войска продолжают атаковать мирное население Харьковщины. Об этом сообщает Харьковская ОГА, передает УНН.

Детали

Сегодня террористы совершили два авиаудара по поселку Золочев в Богодуховском районе.

Один из взрывов, вероятно от управляемой авиабомбы, произошел вблизи частного домовладения, где пострадала 67-летняя местная жительница. В результате взрыва повреждены более 30 частных домов, десятки хозяйственных построек и теплица.

Второй удар также не остался без жертв - пострадали два человека: 68-летняя женщина и 70-летний мужчина. У всех пострадавших диагностирована острая реакция на стресс из-за пережитого шока. Точные масштабы разрушений и количество пострадавших в настоящее время выясняются.

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