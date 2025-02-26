Два авіаудари по Харківщині: що відомо про постраждалих та руйнування

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Британія готова відправити війська в Україну - Стармер
21:13 • 4692 перегляди

Британія готова відправити війська в Україну - Стармер

Трамп продовжив на рік дію санкцій проти росії
17:54 • 51332 перегляди

Трамп продовжив на рік дію санкцій проти росії

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Вивезення українських дітей в білорусь: експертка пояснила, чому цей процес призупинився
27 лютого, 13:35 • 94310 перегляди

Вивезення українських дітей в білорусь: експертка пояснила, чому цей процес призупинився

Місячний посівний календар на березень 2025: коли садити овочі та фрукти
27 лютого, 13:15 • 116587 перегляди

Місячний посівний календар на березень 2025: коли садити овочі та фрукти

Ексклюзив
“Депутати не розуміють наслідків": Южаніна про законопроєкт Гетманцева щодо діяльності Фонду гарантування вкладів
27 лютого, 11:16 • 107689 перегляди

“Депутати не розуміють наслідків": Южаніна про законопроєкт Гетманцева щодо діяльності Фонду гарантування вкладів

Ексклюзив
Весняний гіповітаміноз: симптоми та профілактика
27 лютого, 09:18 • 151125 перегляди

Весняний гіповітаміноз: симптоми та профілактика

ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України
27 лютого, 07:59 • 120429 перегляди

ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України

Трамп про надання гарантій безпеки Україні: "Хай Європа робить це"
26 лютого, 17:49 • 136053 перегляди

Трамп про надання гарантій безпеки Україні: "Хай Європа робить це"

Кабмін схвалив підписання угоди про надра зі США - Шмигаль
26 лютого, 17:44 • 134026 перегляди

Кабмін схвалив підписання угоди про надра зі США - Шмигаль

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Чи може НАЗК конфіскувати майно заступника міністра юстиції Гайченка? Експертно про процедуру
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Чи може НАЗК конфіскувати майно заступника міністра юстиції Гайченка? Експертно про процедуру

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Два авіаудари по Харківщині: що відомо про постраждалих та руйнування

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 • 23266 перегляди

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Ворожі війська завдали два авіаудари по селищу Золочів на Харківщині. Внаслідок атак постраждали три місцевих жителі, пошкоджено понад 30 приватних будинків та господарські споруди.

Ворожі війська продовжують атакувати мирне населення Харківщини. Про це повідомляє Харківська ОВА, передає УНН.

Деталі

Сьогодні терористи здійснили два авіаудари по селищу Золочів у Богодухівському районі.

Один із вибухів, ймовірно від керованої авіабомби, стався поблизу приватного домоволодіння, де постраждала 67-річна місцева жителька. Внаслідок вибуху пошкоджено понад 30 приватних будинків, десятки господарчих споруд і теплицю.

Другий удар також не залишився без жертв – постраждали дві людини: 68-річна жінка і 70-річний чоловік. У всіх потерпілих діагностовано гостру реакцію на стрес через пережитий шок. Точні масштаби руйнувань і кількість постраждалих наразі з'ясовуються.

росіяни вдарили по Харкову КАБом, пошкоджено цивільне підприємство24.02.25, 06:42 • 31078 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

СуспільствоВійна
kharkivХарків

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