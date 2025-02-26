Два авіаудари по Харківщині: що відомо про постраждалих та руйнування
Київ • УНН
Ворожі війська завдали два авіаудари по селищу Золочів на Харківщині. Внаслідок атак постраждали три місцевих жителі, пошкоджено понад 30 приватних будинків та господарські споруди.
Ворожі війська продовжують атакувати мирне населення Харківщини. Про це повідомляє Харківська ОВА, передає УНН.
Деталі
Сьогодні терористи здійснили два авіаудари по селищу Золочів у Богодухівському районі.
Один із вибухів, ймовірно від керованої авіабомби, стався поблизу приватного домоволодіння, де постраждала 67-річна місцева жителька. Внаслідок вибуху пошкоджено понад 30 приватних будинків, десятки господарчих споруд і теплицю.
Другий удар також не залишився без жертв – постраждали дві людини: 68-річна жінка і 70-річний чоловік. У всіх потерпілих діагностовано гостру реакцію на стрес через пережитий шок. Точні масштаби руйнувань і кількість постраждалих наразі з'ясовуються.
росіяни вдарили по Харкову КАБом, пошкоджено цивільне підприємство24.02.25, 06:42 • 31078 переглядiв