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05:23 • 20129 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 123917 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 183403 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 147762 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 139159 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117516 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108108 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 103005 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 142624 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

14 березня, 19:57 • 134636 перегляди

П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

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росіяни вдарили по Харкову КАБом, пошкоджено цивільне підприємство

росіяни вдарили по Харкову КАБом, пошкоджено цивільне підприємство

Київ • УНН

 • 31648 перегляди

російські окупанти атакували Харків керованою авіаційною бомбою о 4 ранку 24 лютого. КАБ влучив у цивільне підприємство в Київському районі міста, постраждалих немає.

Ворог вдарив по Харкову КАБом, пошкоджено цивільне підприємство у Київському районі. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канал мера Харкова Ігоря Терехова.

Деталі

В понеділок, 24 лютого 20025 року російські окупанти завдали удар КАБом по Харкову. За словами мера міста Ігоря Терехова, під ворожою атакою опинилося цивільне підприємство.

О четвертій ранку ворог вдарив по Харкову КАБом. Приліт стався фактично на околиці міста у Київському районі. Під ударом опинилося цивільне підприємство. На щастя, ніхто не постраждав

- йдеться у дописі чиновника.

"Щодо руйнувань та пошкоджень - інформація уточнюється", - додав Ігор Терехов.

Президент назвав кількість Patriot, необхідних для захисту від рф 23.02.25, 17:48 • 28153 перегляди

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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