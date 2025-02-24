росіяни вдарили по Харкову КАБом, пошкоджено цивільне підприємство

Ворог вдарив по Харкову КАБом, пошкоджено цивільне підприємство у Київському районі. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канал мера Харкова Ігоря Терехова.

Деталі

В понеділок, 24 лютого 20025 року російські окупанти завдали удар КАБом по Харкову. За словами мера міста Ігоря Терехова, під ворожою атакою опинилося цивільне підприємство.

О четвертій ранку ворог вдарив по Харкову КАБом. Приліт стався фактично на околиці міста у Київському районі. Під ударом опинилося цивільне підприємство. На щастя, ніхто не постраждав - йдеться у дописі чиновника.

"Щодо руйнувань та пошкоджень - інформація уточнюється", - додав Ігор Терехов.

Президент назвав кількість Patriot, необхідних для захисту від рф