росіяни вдарили по Харкову КАБом, пошкоджено цивільне підприємство
Київ • УНН
російські окупанти атакували Харків керованою авіаційною бомбою о 4 ранку 24 лютого. КАБ влучив у цивільне підприємство в Київському районі міста, постраждалих немає.
Ворог вдарив по Харкову КАБом, пошкоджено цивільне підприємство у Київському районі. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канал мера Харкова Ігоря Терехова.
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В понеділок, 24 лютого 20025 року російські окупанти завдали удар КАБом по Харкову. За словами мера міста Ігоря Терехова, під ворожою атакою опинилося цивільне підприємство.
О четвертій ранку ворог вдарив по Харкову КАБом. Приліт стався фактично на околиці міста у Київському районі. Під ударом опинилося цивільне підприємство. На щастя, ніхто не постраждав
"Щодо руйнувань та пошкоджень - інформація уточнюється", - додав Ігор Терехов.
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