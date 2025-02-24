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Три года большой войны: потери, победы и героизм Украины
04:00 • 31581 просмотра

Три года большой войны: потери, победы и героизм Украины

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23 февраля, 16:52 • 107379 просмотра

Продвигаемся в работе: Ермак о новом раунде переговоров с США

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23 февраля, 15:47 • 111615 просмотра

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Зеленский: "Если вам очень нужно, чтобы я оставил свой пост - я готов"
23 февраля, 14:41 • 121256 просмотра

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Никто ни от чего не отказывался: Ермак о работе над соглашением с США
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Задача путина пробовать втягивать беларусь в прямую агрессию против Украины - ГУР
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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россияне ударили по Харькову КАБом, повреждено гражданское предприятие

россияне ударили по Харькову КАБом, повреждено гражданское предприятие

Киев  •  УНН

 • 1453 просмотра

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российские оккупанты атаковали Харьков управляемой авиационной бомбой в 4 утра 24 февраля. КАБ попал в гражданское предприятие в Киевском районе города пострадавших нет.

Враг ударил по Харькову КАБом, повреждено гражданское предприятие в Киевском районе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал мэра Харькова Игоря Терехова.

Детали

В понедельник, 24 февраля 20025 года российские оккупанты нанесли удар КАБом по Харькову. По словам мэра города Игоря Терехова, под вражеской атакой оказалось гражданское предприятие.

В четыре утра враг ударил по Харькову КАБом. Прилет произошел фактически на окраине города в Киевском районе. Под ударом оказалось гражданское предприятие. К счастью, никто не пострадал

- говорится в заметке чиновника.

"Относительно разрушений и повреждений - информация уточняется", - добавил Игорь Терехов.

Зеленский назвал количество Patriot, необходимых для защиты от рф23.02.25, 17:48 • 23632 просмотра

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

ОбществоВойна
mim-104-patriotMIM-104 Patriot
kharkivХарьков

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