россияне ударили по Харькову КАБом, повреждено гражданское предприятие

Враг ударил по Харькову КАБом, повреждено гражданское предприятие в Киевском районе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал мэра Харькова Игоря Терехова.

Детали

В понедельник, 24 февраля 20025 года российские оккупанты нанесли удар КАБом по Харькову. По словам мэра города Игоря Терехова, под вражеской атакой оказалось гражданское предприятие.

В четыре утра враг ударил по Харькову КАБом. Прилет произошел фактически на окраине города в Киевском районе. Под ударом оказалось гражданское предприятие. К счастью, никто не пострадал - говорится в заметке чиновника.

"Относительно разрушений и повреждений - информация уточняется", - добавил Игорь Терехов.

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