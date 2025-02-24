россияне ударили по Харькову КАБом, повреждено гражданское предприятие
Киев • УНН
российские оккупанты атаковали Харьков управляемой авиационной бомбой в 4 утра 24 февраля. КАБ попал в гражданское предприятие в Киевском районе города пострадавших нет.
Враг ударил по Харькову КАБом, повреждено гражданское предприятие в Киевском районе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал мэра Харькова Игоря Терехова.
Детали
В понедельник, 24 февраля 20025 года российские оккупанты нанесли удар КАБом по Харькову. По словам мэра города Игоря Терехова, под вражеской атакой оказалось гражданское предприятие.
В четыре утра враг ударил по Харькову КАБом. Прилет произошел фактически на окраине города в Киевском районе. Под ударом оказалось гражданское предприятие. К счастью, никто не пострадал
"Относительно разрушений и повреждений - информация уточняется", - добавил Игорь Терехов.
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