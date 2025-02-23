Зеленский назвал количество Patriot, необходимых для защиты от рф

Украине нужно еще 20 систем Patriot для защиты от воздушных угроз со стороны россии. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время форума "Украина. Год 2025", передает корреспондент УНН.

"Нам нужно 20 таких систем (Patriot - ред.), и это точно $35 млрд. Если Соединенные Штаты предоставят нам $35 млрд в виде Patriot, мы будем считать, что они вложились, инвестировали. Мы, в свою очередь, готовы вложить такую же сумму с нашей стороны", - заявил Зеленский.

По словам Президента, стоимость одной системы Patriot - около полутора миллиардов долларов, хотя из-за войны цена могла вырасти до $1,8 млрд.

Также Зеленский указал, что Украина получила еще не все системы Patriot, о передаче которых объявляли в прошлом году.

Украина работает над собственными аналогами Patriot - Зеленский