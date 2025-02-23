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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский назвал количество Patriot, необходимых для защиты от рф

Зеленский назвал количество Patriot, необходимых для защиты от рф

Киев  •  УНН

 • 9068 просмотра

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Украине необходимо 20 систем Patriot для защиты от воздушных угроз рф, что будет стоить около $35 млрд. Президент заявил о готовности Украины вложить такую же сумму со своей стороны.

Украине нужно еще 20 систем Patriot для защиты от воздушных угроз со стороны россии. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время форума "Украина. Год 2025", передает корреспондент УНН.

"Нам нужно 20 таких систем (Patriot - ред.), и это точно $35 млрд. Если Соединенные Штаты предоставят нам $35 млрд в виде Patriot, мы будем считать, что они вложились, инвестировали. Мы, в свою очередь, готовы вложить такую же сумму с нашей стороны",  - заявил Зеленский. 

По словам Президента, стоимость одной системы Patriot  -  около полутора миллиардов долларов, хотя из-за войны цена могла вырасти до $1,8 млрд.

Также Зеленский указал, что Украина получила еще не все системы Patriot, о передаче которых объявляли в прошлом году.

Украина работает над собственными аналогами Patriot - Зеленский23.02.25, 18:26 • 10193 просмотра

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
mim-104-patriotMIM-104 Patriot
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина

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