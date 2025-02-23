Президент назвав кількість Patriot, необхідних для захисту від рф

Україні потрібно ще 20 систем Patriot для захисту від повітряних загроз із боку росії. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час форуму "Україна. Рік 2025", передає кореспондент УНН.

"Нам потрібно 20 таких систем (Patriot - ред.), і це точно $35 млрд. Якщо Сполучені Штати нададуть нам $35 млрд у вигляді Patriot, ми будемо вважати, що вони вклались, інвестували. Ми, своєю чергою, готові вкласти таку ж суму з нашого боку", - заявив Зеленський.

За словами Президента, вартість однієї системи Patriot - близько півтора мільярда доларів, хоча через війну ціна могла зрости до $1,8 млрд.

Також Зеленський вказав, що Україна отримала ще не всі системи Patriot, про передачу яких оголошували минулого року.

Україна працює над власними аналогами Patriot - Зеленський