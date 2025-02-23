Україна працює над власними аналогами Patriot - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції натякнув, що триває робота над українськими аналогами Patriot, передає УНН.

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Глава держави зауважив, Україна досі не отримувала всього, що було ухвалено на липневому саміті НАТО.

Займаємось цими питаннями, займаємось системами ППО і займаємось українськими аналогами - заявив Зеленський.

Зеленський: Україні не вистачає ракет для ППО, тому ми просимо надати ліцензії Patriot для виробництва перехоплювачів

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Як повідомив Зеленський, українські розробки "Паляниця", "Пекло", "Рута" вже завдають удари по території рф. Готується запуск виробництва балістики.