Україна працює над власними аналогами Patriot - Зеленський
Київ • УНН
Зеленський повідомив про розробку українських аналогів систем ППО Patriot. Українські розробки "Паляниця", "Пекло" та "Рута" вже завдають ударів по території РФ, готується виробництво балістики.
Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції натякнув, що триває робота над українськими аналогами Patriot, передає УНН.
Деталі
Глава держави зауважив, Україна досі не отримувала всього, що було ухвалено на липневому саміті НАТО.
Займаємось цими питаннями, займаємось системами ППО і займаємось українськими аналогами
Зеленський: Україні не вистачає ракет для ППО, тому ми просимо надати ліцензії Patriot для виробництва перехоплювачів 19.02.25, 14:58 • 40576 переглядiв
Додамо
Як повідомив Зеленський, українські розробки "Паляниця", "Пекло", "Рута" вже завдають удари по території рф. Готується запуск виробництва балістики.