Украина работает над собственными аналогами Patriot - Зеленский
Киев • УНН
Зеленский сообщил о разработке украинских аналогов систем ПВО Patriot. Украинские разработки «Паляница», «Пекло» и «Рута» уже наносят удары по территории РФ, готовится производство баллистики.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции намекнул, что продолжается работа над украинскими аналогами Patriot, передает УНН.
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Глава государства отметил, Украина до сих пор не получала всего, что было принято на июльском саммите НАТО.
Занимаемся этими вопросами, занимаемся системами ПВО и занимаемся украинскими аналогами
Зеленский: Украине не хватает ракет для ПВО, поэтому мы просим предоставить лицензии для производства ракет для Patriot19.02.25, 14:58 • 39819 просмотров
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Как сообщил Зеленский, украинские разработки «Паляница», «Пекло», «Рута» уже наносят удары по территории рф. Готовится запуск производства баллистики.