Украина работает над собственными аналогами Patriot - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции намекнул, что продолжается работа над украинскими аналогами Patriot, передает УНН.

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Глава государства отметил, Украина до сих пор не получала всего, что было принято на июльском саммите НАТО.

Занимаемся этими вопросами, занимаемся системами ПВО и занимаемся украинскими аналогами - заявил Зеленский.

Зеленский: Украине не хватает ракет для ПВО, поэтому мы просим предоставить лицензии для производства ракет для Patriot

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Как сообщил Зеленский, украинские разработки «Паляница», «Пекло», «Рута» уже наносят удары по территории рф. Готовится запуск производства баллистики.