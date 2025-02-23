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Зеленский: на этой неделе завершить эту войну - невозможно
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Зеленский: на этой неделе завершить эту войну - невозможно

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Зеленский: "Если вам очень нужно, чтобы я оставил свой пост - я готов"

Никто ни от чего не отказывался: Ермак о работе над соглашением с США
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13:13 • 85210 просмотра

россия планировала убийство Зеленского, Буданова и Малюка

В Украине планируют продлить срок перебронирования работников до 31 марта: что известно
13:10 • 71791 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина работает над собственными аналогами Patriot - Зеленский

Украина работает над собственными аналогами Patriot - Зеленский

Киев  •  УНН

 • 1916 просмотра

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Зеленский сообщил о разработке украинских аналогов систем ПВО Patriot. Украинские разработки «Паляница», «Пекло» и «Рута» уже наносят удары по территории РФ, готовится производство баллистики.

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции намекнул, что продолжается работа над украинскими аналогами Patriot, передает УНН.

Детали

Глава государства отметил, Украина до сих пор не получала всего, что было принято на июльском саммите НАТО.

Занимаемся этими вопросами, занимаемся системами ПВО и занимаемся украинскими аналогами 

- заявил Зеленский.

Зеленский: Украине не хватает ракет для ПВО, поэтому мы просим предоставить лицензии для производства ракет для Patriot19.02.25, 14:58 • 39819 просмотров

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Как сообщил Зеленский, украинские разработки «Паляница», «Пекло», «Рута» уже наносят удары по территории рф. Готовится запуск производства баллистики.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Войнаполитика
natoNATO
mim-104-patriotMIM-104 Patriot
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