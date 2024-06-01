На Киевщине работает ПВО

В Киевской области работают силы противовоздушной обороны, сообщили в ОВА, передает УНН.

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Отмечается, что в воздушном пространстве зафиксировано БПЛА. Силы ПВО работают по целям.

Пребывайте в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности. Придерживайтесь информационной тишины-не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников. говорится в сообщении.

В настоящее время воздушная тревога продолжается в 13 областях.

На Днепропетровщине ПВО сбила 7 вражеских БпЛА, обломки которого повредили жилой дом и линию электропередач