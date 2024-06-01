На Киевщине работает ПВО

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Лубинец заявил, что обновления данных в приложении "Резерв+" должно быть достаточно для избежания штрафа
  •  99386 просмотра

Лубинец заявил, что обновления данных в приложении "Резерв+" должно быть достаточно для избежания штрафа

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Политолог о требовании Китая для участия в саммите мира: присутствие рф исказит всю идею
  •  101671 просмотра

Политолог о требовании Китая для участия в саммите мира: присутствие рф исказит всю идею

Эксклюзив
Инициаторы дела против экс министра Сольского не нашли документы, подтверждающие версию НАБУ
  •  105350 просмотра

Инициаторы дела против экс министра Сольского не нашли документы, подтверждающие версию НАБУ

Эксклюзив
Ужасный участок дороги в Черниговской области, которым " скорая " едва довезла тяжело больную пожилую женщину в больницу, должно ремонтировать Агентство восстановления
  •  117465 просмотра

Ужасный участок дороги в Черниговской области, которым " скорая " едва довезла тяжело больную пожилую женщину в больницу, должно ремонтировать Агентство восстановления

Эксклюзив
Этот год будет показательным с точки зрения постоянства и функционирования аграрного бизнеса - УКАБ
30 мая 2024, 13:06  •  138647 просмотра

Этот год будет показательным с точки зрения постоянства и функционирования аграрного бизнеса - УКАБ

Эксклюзив
Шведский самолет AWACS в тандеме с F-16 поможет отогнать российскую авиацию от пусковых рубежей минимум на 40 км - эксперт
30 мая 2024, 11:57  •  130788 просмотра

Шведский самолет AWACS в тандеме с F-16 поможет отогнать российскую авиацию от пусковых рубежей минимум на 40 км - эксперт

Эксклюзив
"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности
30 мая 2024, 11:38  •  198739 просмотра

"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности

Эксклюзив
"Одесский припортовый завод" играет важную роль в работе зернового коридора - нардепы
30 мая 2024, 08:59  •  112481 просмотра

"Одесский припортовый завод" играет важную роль в работе зернового коридора - нардепы

Эксклюзив
Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки
30 мая 2024, 08:04  •  185501 просмотра

Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки

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Ориентировочно 5 млн тонн зерновых в год вывозится из Украины путем "серого" экспорта - УКАБ
30 мая 2024, 06:46  •  90688 просмотра

Ориентировочно 5 млн тонн зерновых в год вывозится из Украины путем "серого" экспорта - УКАБ

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30 мая 2024, 11:38  •  198741 просмотра
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Компания "Олсидз", которая пошла войной на "ОПЗ", могла нанести огромный ущерб государству

30 мая 2024, 06:38  •  188542 просмотра

На Киевщине работает ПВО

Силы противовоздушной обороны работают над поражением целей, вероятно, беспилотника, в Киевской области, что вызвало воздушную тревогу и призывы к жителям скрыться и соблюдать информационную тишину.

Война •   •  1160 просмотра
На Киевщине работает ПВО

В Украину вернули из России пятерых депортированных детей-сирот

Пятеро депортированных детей-сирот из Николаевской области, которые выжили на линии фронта и были похищены россиянами под дулом пистолета, были возвращены в Украину из России командой save Ukraine.

Общество •   •  2633 просмотра
В Украину вернули из России пятерых депортированных детей-сирот

В Волчанске во время обстрела РФ был ранен волонтер из Швейцарии

Волонтер из Швейцарии был ранен во время российского обстрела Волчанска Харьковской области, когда выполнял гуманитарную миссию по эвакуации людей и животных из зон боевых действий.

Война •   •  3426 просмотра
В Волчанске во время обстрела РФ был ранен волонтер из Швейцарии

Минобороны поддержало законопроект о создании военной полиции

Министерство обороны Украины призывает уделить приоритетное внимание законопроекту о создании военной полиции, которая будет отвечать за регистрацию преступлений, розыск и задержание военнослужащих, а также защиту прав военнослужащих по стандартам НАТО.

Война •   •  3999 просмотра
Минобороны поддержало законопроект о создании военной полиции

На фронте произошло 81 боевое столкновение – Генштаб

Ситуация на фронте остается напряженной, но контролируемой: произошло 81 боевое столкновение, поскольку украинские войска решительно отражают попытки России продвинуться вперед и открывают эффективный огонь по врагу по всей линии боевого столкновения.

Война •   •  5648 просмотра
На фронте произошло 81 боевое столкновение – Генштаб

На Буковине против представителя ТЦК применили газовый баллончик

На Буковине военнообязанный напал с газовым баллончиком на представителя торгового центра, в результате чего военнослужащий получил химические ожоги глаз и дыхательных путей.

Общество •   •  6791 просмотра
На Буковине против представителя ТЦК применили газовый баллончик

В результате российского ракетного обстрела Одесского порта двое мирных жителей получили ранения

Два человека были ранены осколками российской баллистической ракеты с кассетным боеприпасом, выпущенной вечером по портовой инфраструктуре Одессы.

Война •   •  8714 просмотра
В результате российского ракетного обстрела Одесского порта двое мирных жителей получили ранения

Ритуальный мужской танец "Сербен" из села Чертовец внесен в список национального нематериального культурного наследия

Ритуальный мужской танец "Сербен", исполненный в селе Чертовец Ивано-Франковской области, был внесен в национальный список нематериального культурного наследия, объединив православных и греко-католических прихожан с помощью ритуальной экскурсии по сельским храмам.

Общество •   •  11220 просмотра
Ритуальный мужской танец "Сербен" из села Чертовец внесен в список национального нематериального культурного наследия

Украина и МВФ договорились о четвертом пересмотре программы финансирования на сумму 15,6 миллиарда долларов

Украина и МВФ достигли соглашения о четвертом пересмотре программы расширенного финансирования на сумму 15,6 миллиарда долларов, что открывает путь для получения Украиной средств на сумму 2,2 миллиарда долларов.

Экономика •   •  14099 просмотра
Украина и МВФ договорились о четвертом пересмотре программы финансирования на сумму 15,6 миллиарда долларов

Новый обмен: в ГПСУ показали, в каком состоянии находятся украинские защитники после российского плена

В ГПСУ отметили, среди освобожденных сегодня пограничников есть те, кто проходил в Донецком и Измаильском пограничных отрядах.

Война •   •  21414 просмотра
Новый обмен: в ГПСУ показали, в каком состоянии находятся украинские защитники после российского плена