Ночью Россия атаковала энергообъекты в пяти областях Украины

В ночь на 1 июня Россия атаковала энергообъекты в Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской, Ивано-Франковской областях. Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко, передает УНН.

детали

Враг снова обстреливает украинскую энергетику! Последствия уточняются. Энергетики уже работают над их ликвидацией говорится в сообщении.

Напомним

Ночью в Украине масштабная воздушная тревога длилась почти три часа. Во время тревоги на Киевщине работала ПВО, а в Запорожье раздавались взрывы.

Также в результате ночной атаки на Винницкую область из-за падения обломков загорелся пожар на объекте критической инфраструктуры.

На Киевщине работает ПВО