росіяни тримають свої підводні човни, фактично, у напівзануреному положенні – Плетенчук
Київ • УНН
За словами спікера південних сил оборони Дмитра Плетенчука, росіяни тримають свої підводні човни в напівзатопленому положенні, що нетипово для стоянки в порту, але вони роблять це, щоб забезпечити максимальний захист цим суднам.
росіяни тримають у напівзануреному положенні свої підводні човни, що не типово для звичайного перебування в порту, але це робиться для максимального захисту цих носіїв. Про це повідомив речник Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону, передає УНН.
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За словами Плетенчука, коли російські кораблі виходять у море, їхні рухи реєструються, хоча вони важко відстежуються у водах Чорного моря.
Водночас, їм майже неможливо зайти у північну частину Чорного моря через обмежену глибину, ймовірність таких маневрів дуже мала.
"Випускають ракети вони з підводного положення, тому це досить складно робити.
Була інформація, що росіяни тримають свої підводні човни, фактично, у напівзануреному положенні. Що є нетиповим для перебування в порту. Але роблять максимум для того, щоб ці носії вберегти" - додав Плетенчук.
Нагадаємо
Основними пріоритетами для України в забезпеченні оборони залишаються посилення систем протиповітряної оборони. Другий пріоритет складає артилерія та необхідні боєприпаси. Третім пріоритетом є поставки засобів РЕБ.