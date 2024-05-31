"Нептун" растет: Плетенчук прокомментировал поражение украинской ракетой целей в оккупированном Крыму и краснодаре

Поражение ракетой "Нептун" Керченской паромной переправы во временно оккупированном Крыму и нефтяного терминала порта "кавказ" в российском краснодарском крае продемонстрировало развитие украинской ракетной программы. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук, передает Корреспондент УНН.

"Нептун" растет, уже можно так сказать. Применение его может варьироваться, и мы уже видели применение этой системы в Крыму. Украинская ракетная программа показывает серьезные результаты, и мы гордимся, что стали пионерами в этой области - сказал Плетенчук.

Также он прокомментировал значение для российской армии паромной переправы в Керчи, отметив, что это очередной удар по военной логистике россиян.

Львиная доля обеспечения войск происходила через паромную переправу. Поэтому реагировать они должны на это не очень радостно - сказал он.

Он добавил, что поскольку россияне не могут полноценно пользоваться так называемым Крымским мостом, что они не достроили железнодорожную ветку в Крым и что военную морскую логистику им уже давно выбили, паромная морская переправа была для них единственной возможностью для перевозки военных грузов.

Напомним

В ночь на 31 мая ударная группа группировки сил и средств Военно-Морских сил ВС Украины поразила паромную переправу и нефтяной терминал порта "кавказ", что в краснодарском крае рф. Поражение по нефтяному терминалу в районе порта "кавказ" было нанесено несколькими ракетами украинского производства с берегового ракетного комплекса "Нептун".

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