"Нептун" росте: Плетенчук прокоментував ураження українською ракетою цілей в окупованому Криму та краснодарі
Київ • УНН
Українська ракета "Нептун" здатна наносити значний урон російській військовій логістиці.
Враження ракетою "Нептун" Керченської поромної переправи у тимчасово окупованому Криму та нафтового термінала порту "кавказ" в російському краснодарському краї продемонструвало розвиток української ракетної програми. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук, передає кореспондент УНН.
"Нептун" росте, вже можна так сказати. Застосування його може змінюватись, і ми вже бачили застосування цієї системи в Криму. Українська ракетна програма показує серйозні результати, і ми пишаємося, що стали піонерами в цій галузі
Також він прокоментував значення для російської армії поромної переправи в Керчі, відзначивши, що це черговий удар по військовій логістиці росіян.
Левова частка забезпечення військ відбувалася через поромну переправу. Тому реагувати вони мають на це не дуже радісно
Він додав, що оскільки росіяни не можуть повноцінно користуватися так званим кримським мостом, що вони не добудували залізничну гілку в Крим і що військову морську логістику їм вже давно вибили, поромна морська переправа була для них єдиною можливістю для перевезення військових вантажів.
Нагадаємо
У ніч проти 31 травня ударна група угруповання сил і засобів Військово-Морських сил ЗС України уразила поромну переправу і нафтовий термінал порту "кавказ", що в краснодарському краї рф. Ураження по нафтовому терміналу в районі порту "кавказ" було завдано кількома ракетами українського виробництва з берегового ракетного комплекса "Нептун".
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