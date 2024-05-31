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"Нептун" росте: Плетенчук прокоментував ураження українською ракетою цілей в окупованому Криму та краснодарі

"Нептун" росте: Плетенчук прокоментував ураження українською ракетою цілей в окупованому Криму та краснодарі

Київ • УНН

 • 101211 перегляди

Українська ракета "Нептун" здатна наносити значний урон російській військовій логістиці.

Враження ракетою "Нептун" Керченської поромної переправи у тимчасово окупованому Криму та нафтового термінала порту "кавказ" в російському краснодарському краї продемонструвало розвиток української ракетної програми. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук, передає кореспондент УНН.

"Нептун" росте, вже можна так сказати. Застосування його може змінюватись, і ми вже бачили застосування цієї системи в Криму. Українська ракетна програма показує серйозні результати, і ми пишаємося, що стали піонерами в цій галузі

- сказав Плетенчук.

Також він прокоментував значення для російської армії поромної переправи в Керчі, відзначивши, що це черговий удар по військовій логістиці росіян.

Левова частка забезпечення військ відбувалася через поромну переправу. Тому реагувати вони мають на це не дуже радісно

- сказав він.

Він додав, що оскільки росіяни не можуть повноцінно користуватися так званим кримським мостом, що вони не добудували залізничну гілку в Крим і що військову морську логістику їм вже давно вибили, поромна морська переправа була для них єдиною можливістю для перевезення військових вантажів.

Нагадаємо

У ніч проти 31 травня ударна група угруповання сил і засобів Військово-Морських сил ЗС України уразила поромну переправу і нафтовий термінал порту "кавказ", що в краснодарському краї рф. Ураження по нафтовому терміналу в районі порту "кавказ" було завдано кількома ракетами українського виробництва з берегового ракетного комплекса "Нептун".

Кількаденна операція за участю СБУ: стали відомі подробиці щодо уражень у краснодарському краї31.05.24, 11:20 • 19055 переглядiв

Анастасія Рябоконь

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