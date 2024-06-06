Міноборони рф заявляє про нічну атаку на Крим: що відомо
Київ • УНН
міністерство оборони росії стверджує, що російська ППО збила 13 українських безпілотників над Кримом і 6 БПЛА над бєлгородською областю під час нічної атаки.
Як стверджує російське міноборони рф, у ніч на 6 червня Крим зазнав атаки безпілотників. ППО рф нібито збила над півостровом 13 БПЛА. Про це УНН повідомляє із посиланням на допис мо рф у Telegram.
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У мо рф стверджують, що протягом минулої ночі черговими засобами російської ППО нібито перехоплено та знищено тринадцять українських БПЛА над Кримом. Також кажуть про збиття шести БПЛА над бєлгородською областю та одної протикорабельної ракети "Нептун" над територією ростовської області.
Водночас місцеві пабліки про будь-які вибухи або гучні звуки в Криму не повідомляли.
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