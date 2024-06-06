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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Уничтожение российского буксира в Крыму: в ГУР рассказали детали операции и показали видео

Уничтожение российского буксира в Крыму: в ГУР рассказали детали операции и показали видео

Киев  •  УНН

6 июня 2024, 08:17  •  8940 просмотра

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российский буксир проекта 498 "Сатурн" или "Протей" был успешно уничтожен украинским спецподразделением ГУР в ходе операции у берегов оккупированного Крыма.

6 июня в результате операции бойцы ГУР МО Украины  у берегов Крыма был уничтожен  российский рейдовый буксир проекта 498 "Сатурн" или "Протей". Об этом УНН сообщает со ссылкой на Главное управление разведки МО Украины. 

  6 июня 2024 года спецподразделение 9 департамента ГУР МО Украины  у берегов временно оккупированного Крыма нанесло успешный удар по российскому рейдовому буксиру проекта 498 "Сатурн" или "Протей"

- говорится в заявлении ГУР.

В разведке указали, что в результате операции в акватории озера Барское очередное судно российских захватчиков уничтожено. 

Огневое поражение было нанесено после успешного прорыва линии   оборонительных заграждений оккупантов в черноморской акватории. 

Ранее УНН сообщал, что в акватории Черного моря сегодня ночью уничтожено еще одно вражеское судно.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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