Уничтожение российского буксира в Крыму: в ГУР рассказали детали операции и показали видео

6 июня в результате операции бойцы ГУР МО Украины у берегов Крыма был уничтожен российский рейдовый буксир проекта 498 "Сатурн" или "Протей". Об этом УНН сообщает со ссылкой на Главное управление разведки МО Украины.

6 июня 2024 года спецподразделение 9 департамента ГУР МО Украины у берегов временно оккупированного Крыма нанесло успешный удар по российскому рейдовому буксиру проекта 498 "Сатурн" или "Протей" - говорится в заявлении ГУР.

В разведке указали, что в результате операции в акватории озера Барское очередное судно российских захватчиков уничтожено.

Огневое поражение было нанесено после успешного прорыва линии оборонительных заграждений оккупантов в черноморской акватории.

Ранее УНН сообщал, что в акватории Черного моря сегодня ночью уничтожено еще одно вражеское судно.