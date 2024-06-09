Впервые в истории: Украина поразила Су-57 на аэродроме рф, расположенном почти в 600 км. от фронта - ГУР

8 июня Украина впервые в истории поразила Су-57 на территории аэродрома "Ахтубинск" в астраханской области рф, который расположен в 589 километрах от линии фронта. Об этом в воскресенье сообщили в Главном управлении разведки МО Украины, передает УНН.

8 июня 2024 года на территории аэродрома "Ахтубинск" в астраханской области рф, расположенном в 589 километрах от линии боевого столкновения, поражен многоцелевой истребитель государства-агрессора Су-57 - рассказали в ГУР.

На спутниковых снимках вражеского аэродрома видно, что седьмого июня Су-57 стоит целый, а уже восьмого возле него появились воронки от взрыва и характерные пятна пожара, возникшего в результате огневого поражения.

Как указали в ГУР, Су-57 ― самый современный истребитель москвы, который способен использовать для ударов ракеты Х-59 и Х-69. на вооружении Воздушно-космических сил россии находятся считанные единицы указанных боевых самолетов.

"Поражение Су-57 ― первый такой случай в истории", - отметили в ГУР.

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