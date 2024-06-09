У бєлгородській області рф "бавовна": є влучання у склад боєприпасів - росЗМІ
Київ • УНН
У рокитянському районі бєлгородської області росії прогриміли вибухи. Місцеві кажуть про атаку на склад боєприпасів.
В російській бєлгородській області сьогодні, 9 червня, пролунали вибухи. За даними місцевих жителів, був атакований склад боєприпасів у рокитянському районі. Про це УНН повідомляє із посиланням на російські ЗМІ.
Місцеві жителі публікують фотографії та відео наслідків вибухів в бєлгородській області
Вони пишуть, що атаковано склад боєприпасів у рокитянському районі області. За їхніми словами, було чути вибухи, а потім почалася пожежа.
Офіційної інформації з цього приводу від влади бєлгородської області та ЗСУ на цю хвилину немає.
Тим часом в міноборони рф заявили про збиття сьогодні близько 14:00 БПЛА над бєлгородською областю.
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