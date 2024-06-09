В белгородской области рф "хлопок": есть попадание в склад боеприпасов - росСМИ

В российской белгородской области сегодня, 9 июня, прогремели взрывы. По данным местных жителей, был атакован склад боеприпасов в ракитнянском районе. Об этом УНН сообщает со ссылкой на российские СМИ.

Местные жители публикуют фотографии и видео последствий взрывов в белгородской области

Они пишут, что атакован склад боеприпасов в ракитнянском районе области. По их словам, были слышны взрывы, а затем начался пожар.

Официальной информации по этому поводу от властей белгородской области и ВСУ на эту минуту нет.

Тем временем в минобороны рф заявили о сбитии сегодня около 14:00 БПЛА над белгородской областью.

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