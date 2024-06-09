Украина и рф договорились о продолжении взаимного посещения военнопленных
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Украина и рф договорились о продолжении взаимного посещения военнопленныхЭксклюзив
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В белгородской области рф "хлопок": есть попадание в склад боеприпасов - росСМИ
В ракитнянском районе белгородской области россии прогремели взрывы. Местные говорят об атаке на склад боеприпасов.
В Азовском море был атакован корабль рф - "Крымский ветер"
Российский корабль, вероятно, был атакован украинским беспилотником в порту Ейск в Азовском море, но оккупанты попытались скрыть этот инцидент.
Генштаб: на фронте сегодня уже состоялось более 50 боев, на Покровском направлении ВСУ отражают атаки россиян в 4 районах
Сегодня на фронте произошло более 50 боев. Украинские защитники на Покровском направлении отражают атаки российских войск в четырех районах.
Евровыборы в Словакии: по неофициальным результатам побеждает оппозиционная к Фицо партия
Согласно неофициальным результатам, оппозиционная партия "Прогрессивная Словакия" набрала наибольшее количество голосов (27,81%) на выборах в Европейский парламент в Словакии, в то время как партия Smer премьер-министра Роберта Фицо заняла второе место с 24,8% голосов.
В Германии на продажу выставили бункер киберпреступников
Бывший подземный военный бункер в Германии, ранее использовавшийся киберпреступниками для незаконной деятельности, такой как торговля наркотиками и кража данных, был выставлен на продажу местными властями.
Два человека травмировались во время путешествий по горам: в ГСЧС напомнили о 5 правилах
Два человека пострадали во время путешествия в горах: один получил травму руки на горе хомяк, а другой - травму головы на горе Говерла.
Офис Макрона рассматривает премьера Эстонии на должность главы дипломатии ЕС
Кабинет президента Франции Эммануэля Макрона рассматривает премьер-министра Эстонии Кайю Каллас в качестве потенциального преемника Жозепа Борреля на посту главы дипломатии ЕС.
На фронте погиб еще один белорусский доброволец: что известно
Белорусский доброволец с позывным "Краков" был убит огнем российской артиллерии во время выполнения боевого задания на Харьковском направлении в период с 10 по 13 марта.
Reuters: война в Украине порождает новый тип российских олигархов
путин создает новое поколение российских миллиардеров, назначая магнатов владеть и управлять активами, конфискованными у западных компаний, покидающих россию из-за войны в Украине.
Сил обороны за сутки поразили четыре средства ПВО рф - Генштаб
За один день Силы обороны нанесли удары по 21 району сосредоточения российских войск, 4 системам противовоздушной обороны и другим важным объектам противника/.