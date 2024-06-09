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Sky News: Україна вперше вдарила по рф із бойового літака

Sky News: Україна вперше вдарила по рф із бойового літака

Київ • УНН

 • 36639 перегляди

Україна вразила російський командний пункт під бєлгородом рф ракетою, випущеною з українського бойового літака, що стало першим випадком, коли Сили оборони вразили ціль на території росії з повітря.

Український військовий літак уперше випустив снаряд, який вразив ціль на території росії, повідомило Sky News українське військове джерело, передає УНН.

Деталі

За словами джерела, в неділю в районі бєлгорода на заході росії був вражений "російський командний вузол".

Не відразу стало зрозуміло, який тип боєприпасу було використано під час атаки, зокрема чи була це західна зброя.

Військове джерело на умовах анонімності повідомило Sky News:

"Місія ВПС України завдала удару по російському командному пункту в бєлгороді. Хоча оцінка збитків ще триває, підтверджено, що це пряме попадання. Це перший боєприпас ЗСУ, випущений з повітря по цілі на території росії".

Додамо

В російській бєлгородській області сьогодні, 9 червня, пролунали вибухи. За даними місцевих жителів, був атакований склад боєприпасів у рокитянському районі. 

Доповнення

 УНН повідомляв, що 8 червня Україна вперше в історії вразила Су-57 на території аеродрому "ахтубінск" в астраханській області рф, який розташований за 589 кілометрів від лінії фронту.

Як вказав заявив представник ГУР Андрій Юсов в ефірі телемарафону, внаслідок спецоперації України могли бути уражені, не один літак Су-57, а два. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Війна
sukhoputni-viiska-ukrainyСухопутні війська України
viiskovo-povitriani-syly-ukrainyВійськово-повітряні сили України
litak-sukhoho-su-57Су-57
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