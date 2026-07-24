Украинские киберспециалисты могли вызвать уничтожение российского Су-57 под Москвой – Defense Express
Киев • УНН
Украинские киберспециалисты могли заставить российскую ПВО воспринять собственный Су-57 как вражескую цель. Defense Express рассматривает два сценария, в том числе несанкционированный доступ к турелям.
Падение российского истребителя Су-57 под Москвой могло стать следствием операции украинских киберспециалистов, которые заставили российскую систему противовоздушной обороны воспринять собственный самолет как вражескую цель. Об этом сообщает Defense Express, пишет УНН.
Детали
По информации издания, неофициальные российские источники сначала связали потерю самолета с действиями подразделения ПВО "БАРС Москва", сформированного из резервистов. Впоследствии сообщество Inform Napalm заявило, что истребитель был сбит в результате операции украинских киберподразделений.
По данным Inform Napalm, операция стала возможной после анализа информации о подготовке личного состава, программно-аппаратном комплексе, алгоритмах боевой работы и выявленных уязвимостях системы.
Именно они превратили российский контур ПВО в инструмент поражения собственной авиации
В Defense Express отмечают, что возможность самостоятельного поражения Су-57 силами подразделения "БАРС Москва" выглядит сомнительной, поскольку оно имеет на вооружении зенитные дроны, пулеметы и, максимум, переносные зенитные ракетные комплексы, которые требуют визуального контакта с целью.
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Издание рассматривает два вероятных сценария. Первый предполагает несанкционированный доступ к автономным турелям "Цитадель" с 30-мм автоматической пушкой, которые теоретически могли открыть огонь по самолету после его взлета с аэродрома "Кубинка". Второй – подмену данных в системе ситуационной осведомленности воздушного пространства, из-за чего Су-57 мог быть помечен как вражеская цель для российских зенитных ракетных комплексов.
В то же время Defense Express подчеркивает, что на данный момент нет видеодоказательств пуска зенитных ракет в районе Москвы, которые могли бы подтвердить второй сценарий. Также отмечается, что сообщения о падении самолета появились около 13:20 по киевскому времени, тогда как предупреждение об угрозе беспилотников в Московской области объявили еще между 11:20 и 11:40.
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