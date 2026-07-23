В подмосковье упал военный самолет, предположительно новейший российский истребитель Су-57
Киев • УНН
В подмосковье упал военный самолет, по предварительным данным, это истребитель Су-57. Пилоты успели катапультироваться, минобороны рф ситуацию не комментирует.
В Подмосковье в рф упал военный самолет, предварительно, речь идет о Су-57, который позиционируется как новейший российский истребитель, сообщают росСМИ, пишет УНН.
Детали
Самолет упал на поле между звенигородским микрорайоном Шихово и селом Луцино, рассказали очевидцы. Предполагается, что это был истребитель.
Об аварии военного самолета в Одинцовском районе Подмосковья также сообщает близкий к российским силовикам телеграм-канал "112". Mash пишет, что речь идет о Су-57. По предварительным данным, пилоты успели катапультироваться. Указывается, что самолет упал при выполнении тренировочного полета.
минобороны рф сообщение об аварии пока не комментировало.
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