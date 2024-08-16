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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В рф заявили о разработке подвесного реактивного беспилотника для самолетов Су-57: что известно

В рф заявили о разработке подвесного реактивного беспилотника для самолетов Су-57: что известно

Киев  •  УНН

16 августа 2024, 14:24  •  135 просмотра

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россия заявила о разработке подвесного реактивного БПЛА С-71 для самолетов Су-57, копируя западные концепции. Новый дрон будет иметь скорость до 0,6 Мах и высоту полета до 8 км.

В россии заявили о разработке реактивного БПЛА С-71, который должен запускаться с самолетов Су-57. Как сообщает Defence Express, это не оригинальная идея россиян, а копия разработок стран Запада, пишет УНН.

Как отмечает издание, скорость полета С-71, вероятно, будет достигать до 0,6 Мах, высота полета - до 8 тысяч метров. На этих БПЛА будет использоваться реактивный двигатель ТРДД-50 - такой же как и на крылатых ракетах типов Х-101 и Калибр.

Defence Express отдельно акцентирует внимание, что россияне решили скопировать аналогичные разработки у стран Запада, в частности США, которые на самом деле были первыми в продвижении идеи включить беспилотники в состав вооружения истребителей пятого поколения. 

Также издание отмечает, что С-71 независимо от функционала было бы проще назвать крылатыми ракетами. Однако, судя по замыслу российских разработчиков, эти С-71 должны стать устройствами многоразового использования

При этом, пока неизвестно, как должна выполняться посадка этих самых С-71, чтобы потом снова использовать эти подвесные реактивные дроны для новых задач.

Дополнительно 

Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин ранее подтвердил информацию, что враг начал использовать новые дроны, которые, вероятно, предназначены для отслеживания средств противовоздушной обороны и сбора информации. 

«Есть информация о новых дронах, которые использует рф. Случаи их применения пока единичные. Известно, что визуально они очень похожи на дроны-камикадзе типа «Shahed», однако не несут взрывчатки. Вероятно это свидетельствует о том, что в отличие от ударных БПЛА, которые наносят удары, обнаруженные новые образцы предназначены для отслеживания наших средств противовоздушной обороны, сбор информации, фиксация повреждений по результатам ракетных и атак ударных беспилотных летательных аппаратов. Более подробную информацию будет возможно установить после назначения соответствующих экспертиз и передачи объектов для исследований», - отметил Рувин.

Захар Подкидышев

Захар Подкидышев

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