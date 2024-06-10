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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"путин действительно бесится, реакция в Кремле очень горячая и ощутимая": Юсов о поражении российского Су-57

"путин действительно бесится, реакция в Кремле очень горячая и ощутимая": Юсов о поражении российского Су-57

Киев  •  УНН

10 июня 2024, 10:39  •  8281 просмотра

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Украина впервые сбила российский истребитель Су-57 на аэродроме, расположенном в 589 километрах от линии фронта, что разозлило путина и вызвало яростную реакцию кремля.

Кремлевский диктатор владимир путин бесится из-за поражения Су-57 на территории аэродрома "ахтубинск" в астраханской области рф, который расположен в 589 километрах от линии фронта. Реакция в кремле очень горячая и ощутимая, потому что Су-57 они пытались тщательно прятать и оберегать. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Главного управления разведки Андрей Юсов, передает УНН.

Детали

Мы можем констатировать сам факт поражения. Относительно самой операции - ни подтвердить, ни опровергнуть. Но отличные новости. Путин действительно бесится, реакция в Кремле очень горячая и ощутимая, потому что Су-57 они пытались тщательно прятать и оберегать, собственно даже в воздушное пространство Украины эти Су-57 так и не попадали, потому что боялись их сбития. В конце концов известно, что россия завышала характеристики этого самолета с целью продажи и присутствия на международном рынке вооружений. Собственно не сохранили

- сказал Юсов.

Он отметил, что эти самолеты использовались для нанесения ударов по украинским гражданским объектам.

"Поэтому вполне заслуженно такая кара состоялась. Есть информация о возможном поражении двух Су - 57 и также погибших и раненых оккупантов, которые были в этот момент на аэродроме", - добавил Юсов.

Он подчеркнул, что враг сам подтверждает поражение одного самолета, а также спутниковые снимки показывают поражение второго самолета.

Кроме того, он рассказал, что рф имеет до десяти самолетов Су-57. 

Напомним

8 июня Украина впервые в истории поразила Су-57 на территории аэродрома "ахтубинск" в астраханской области рф, который расположен в 589 километрах от линии фронта.

Павел Башинский

Павел Башинский

Война
litak-sukhoho-su-57Су-57
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