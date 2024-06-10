"путін справді скаженіє, реакція в кремлі дуже гаряча та відчутна": Юсов про ураження російського Су-57

Кремлівський диктатор володимир путін скаженіє через ураження Су-57 на території аеродрому "ахтубінск" в астраханській області рф, який розташований за 589 кілометрів від лінії фронту. Реакція в кремлі дуже гаряча та відчутна, тому що Су-57 вони намагались ретельно ховати та оберігати. Про це в ефірі телемарафону розповів представник Головного управління розвідки Андрій Юсов, передає УНН.

Деталі

Ми можемо констатувати сам факт ураження. Стосовно самої операції - ані підтвердити, ані спростувати. Але чудові новини. путін справді скаженіє, реакція в кремлі дуже гаряча та відчутна, тому що Су-57 вони намагались ретельно ховати та оберігати, власне навіть в повітряний простір України ці Су-57 так і не потрапляли, тому що боялися їхнього збиття. Зрештою відомо, що росія завищувала характеристики цього літака з метою продажу і присутності на міжнародному ринку озброєнь. Власне не зберегли