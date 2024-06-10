"путін справді скаженіє, реакція в кремлі дуже гаряча та відчутна": Юсов про ураження російського Су-57
Київ • УНН
Україна вперше збила російський винищувач Су-57 на аеродромі, розташованому в 589 кілометрах від лінії фронту, що розлютило путіна і викликало люту реакцію кремля.
Кремлівський диктатор володимир путін скаженіє через ураження Су-57 на території аеродрому "ахтубінск" в астраханській області рф, який розташований за 589 кілометрів від лінії фронту. Реакція в кремлі дуже гаряча та відчутна, тому що Су-57 вони намагались ретельно ховати та оберігати. Про це в ефірі телемарафону розповів представник Головного управління розвідки Андрій Юсов, передає УНН.
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Ми можемо констатувати сам факт ураження. Стосовно самої операції - ані підтвердити, ані спростувати. Але чудові новини. путін справді скаженіє, реакція в кремлі дуже гаряча та відчутна, тому що Су-57 вони намагались ретельно ховати та оберігати, власне навіть в повітряний простір України ці Су-57 так і не потрапляли, тому що боялися їхнього збиття. Зрештою відомо, що росія завищувала характеристики цього літака з метою продажу і присутності на міжнародному ринку озброєнь. Власне не зберегли
Він зазначив, що ці літаки використовувалися для завдання ударів по українських цивільних об’єктах.
"Тому цілком заслужено така кара відбулася. Є інформація про можливе ураження двох Су-57 і також загиблих і поранених окупантів, які були в цей момент на летовищі", - додав Юсов.
Він наголосив, що ворог сам підтверджує ураження одного літака, а також супутникові знімки показують ураження другого літака.
Окрім того, він розповів, що рф має до десяти літаків Су-57.
Нагадаємо
8 червня Україна вперше в історії вразила Су-57 на території аеродрому "ахтубінськ" в астраханській області рф, який розташований за 589 кілометрів від лінії фронту.