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"путін справді скаженіє, реакція в кремлі дуже гаряча та відчутна": Юсов про ураження російського Су-57

"путін справді скаженіє, реакція в кремлі дуже гаряча та відчутна": Юсов про ураження російського Су-57

Київ • УНН

 • 17767 перегляди

Україна вперше збила російський винищувач Су-57 на аеродромі, розташованому в 589 кілометрах від лінії фронту, що розлютило путіна і викликало люту реакцію кремля.

Кремлівський диктатор володимир путін скаженіє через ураження Су-57 на території аеродрому "ахтубінск" в астраханській області рф, який розташований за 589 кілометрів від лінії фронту. Реакція в кремлі дуже гаряча та відчутна, тому що Су-57 вони намагались ретельно ховати та оберігати. Про це в ефірі телемарафону розповів представник Головного управління розвідки Андрій Юсов, передає УНН.

Деталі

Ми можемо констатувати сам факт ураження. Стосовно самої операції - ані підтвердити, ані спростувати. Але чудові новини. путін справді скаженіє, реакція в кремлі дуже гаряча та відчутна, тому що Су-57 вони намагались ретельно ховати та оберігати, власне навіть в повітряний простір України ці Су-57 так і не потрапляли, тому що боялися їхнього збиття. Зрештою відомо, що росія завищувала характеристики цього літака з метою продажу і присутності на міжнародному ринку озброєнь. Власне не зберегли

- сказав Юсов.

Він зазначив, що ці літаки використовувалися для завдання ударів по українських цивільних об’єктах.

"Тому цілком заслужено така кара відбулася. Є інформація про можливе ураження двох Су-57 і також загиблих і поранених окупантів, які були в цей момент на летовищі", - додав Юсов.

Він наголосив, що ворог сам підтверджує ураження одного літака, а також супутникові знімки показують ураження другого літака.

Окрім того, він розповів, що рф має до десяти літаків Су-57. 

Нагадаємо

8 червня Україна вперше в історії вразила Су-57 на території аеродрому "ахтубінськ" в астраханській області рф, який розташований за 589 кілометрів від лінії фронту.

Павло Башинський

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