Новые санкции ЕС против России: кто и за что попал под ограничения

В введённый накануне Европейским союзом санкционный пакет против рф вошли предприятия, производящие баллистические ракеты, средства связи, электронику, радионавигационное оборудование, специальную технику, а также связанные с машиностроением и судостроением, и их руководители. Об этом сообщает Офис Президента Украины, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что в санкционный список ЕС вошли 826 юридических лиц, большинство из них — предложения, которые Украине удалось передать европейским партнёрам. В частности, это:

акционерное общество "Салют", задействованное в производстве ракет Х-59 и баллистических ракет РМ-48У;

завод "Элекон", являющийся важным предприятием в цепочке производства баллистических ракет "Искандер-М", ракет Х-101 и систем управления истребителями Су-35 и Су-57;

"Златоустовский машиностроительный завод", поставляющий корпуса ракет для фугасных боевых частей, производящий стратегические ракеты для военно-морского флота рф и задействованный в космической отрасли;

"Светлана-Полупроводники" и "ВЗПП-Микрон" — одни из важнейших производителей микроэлектроники военного назначения в России, в частности для ракет, ПВО и радиоэлектронной борьбы.

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Санкции также введены против 743 физических лиц. Среди них — руководители предприятий, работающих на российский военно-промышленный комплекс:

гендиректор конструкторского бюро "Рубин", одного из ключевых российских разработчиков атомных подводных лодок, в частности стратегических ракетоносцев, Игорь Вильнит;

гендиректор главной российской верфи по строительству атомных подводных лодок "Севмаш" Михаил Будниченко;

руководитель "Российских космических систем", обеспечивающих навигацию для ракет, дронов и космической связи российских оккупантов, Дмитрий Автайкин;

гендиректор крупного российского производителя компьютерной техники и IT-решений "Аквариус", создающего компьютерную инфраструктуру для оккупантов, спецслужб и оборонных заводов, Игорь Янакевич.

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Также Евросоюз ввёл санкции против 77 лиц, участвовавших в незаконных "выборах" в Госдуму рф на временно оккупированных территориях Украины, а также против членов ЦИК рф. Санкции введены, в частности, против:

бывшего и. о. премьер-министра Украины и экс-главы НБУ Сергея Арбузова, который в этом году баллотировался в российскую Госдуму;

российского космонавта, политическая деятельность которого направлена на легитимацию оккупации украинских территорий, Олега Новицкого;

российской пропагандистки Ирины Куксенковой.

"Украина подчёркивает, что последовательное усиление санкций против российского ВПК является важной составляющей ограничения возможностей России продолжать агрессию против Украины. Вместе с тем важно и далее ограничивать доступ к критически важным компонентам и технологиям и усиливать контроль за соблюдением санкций", — подчеркнули в Офисе Президента.

Напомним

ЕС ввёл санкции против 1569 лиц и компаний, более половины из которых связаны с производством баллистических ракет. Отдельно введены ограничения в отношении 77 лиц за "выборы" на ВОТ.

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