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Новые санкции ЕС против России: кто и за что попал под ограничения

Киев • УНН

 • 678 просмотра

ЕС добавил в санкционный список 826 предприятий и 743 руководителя российского ВПК. Отдельные ограничения коснулись 77 участников незаконных выборов на временно оккупированных территориях.

Новые санкции ЕС против России: кто и за что попал под ограничения

В введённый накануне Европейским союзом санкционный пакет против рф вошли предприятия, производящие баллистические ракеты, средства связи, электронику, радионавигационное оборудование, специальную технику, а также связанные с машиностроением и судостроением, и их руководители. Об этом сообщает Офис Президента Украины, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что в санкционный список ЕС вошли 826 юридических лиц, большинство из них — предложения, которые Украине удалось передать европейским партнёрам. В частности, это:

  • акционерное общество "Салют", задействованное в производстве ракет Х-59 и баллистических ракет РМ-48У;
    • завод "Элекон", являющийся важным предприятием в цепочке производства баллистических ракет "Искандер-М", ракет Х-101 и систем управления истребителями Су-35 и Су-57;
      • "Златоустовский машиностроительный завод", поставляющий корпуса ракет для фугасных боевых частей, производящий стратегические ракеты для военно-морского флота рф и задействованный в космической отрасли;
        • "Светлана-Полупроводники" и "ВЗПП-Микрон" — одни из важнейших производителей микроэлектроники военного назначения в России, в частности для ракет, ПВО и радиоэлектронной борьбы.

          Украина ввела новые санкции против производителей «Искандеров» и «Цирконов», а также финансовых посредников рф11.10.26, 20:31 • 4052 просмотра

          Санкции также введены против 743 физических лиц. Среди них — руководители предприятий, работающих на российский военно-промышленный комплекс:

          • гендиректор конструкторского бюро "Рубин", одного из ключевых российских разработчиков атомных подводных лодок, в частности стратегических ракетоносцев, Игорь Вильнит;
            • гендиректор главной российской верфи по строительству атомных подводных лодок "Севмаш" Михаил Будниченко;
              • руководитель "Российских космических систем", обеспечивающих навигацию для ракет, дронов и космической связи российских оккупантов, Дмитрий Автайкин;
                • гендиректор крупного российского производителя компьютерной техники и IT-решений "Аквариус", создающего компьютерную инфраструктуру для оккупантов, спецслужб и оборонных заводов, Игорь Янакевич.

                  Сибига отправится в Люксембург на встречу глав МИД ЕС — обсудят санкции против рф и вступление Украины в Евросоюз11.10.26, 19:58 • 4728 просмотров

                  Также Евросоюз ввёл санкции против 77 лиц, участвовавших в незаконных "выборах" в Госдуму рф на временно оккупированных территориях Украины, а также против членов ЦИК рф. Санкции введены, в частности, против:

                  • бывшего и. о. премьер-министра Украины и экс-главы НБУ Сергея Арбузова, который в этом году баллотировался в российскую Госдуму;
                    • российского космонавта, политическая деятельность которого направлена на легитимацию оккупации украинских территорий, Олега Новицкого;
                      • российской пропагандистки Ирины Куксенковой.

                        "Украина подчёркивает, что последовательное усиление санкций против российского ВПК является важной составляющей ограничения возможностей России продолжать агрессию против Украины. Вместе с тем важно и далее ограничивать доступ к критически важным компонентам и технологиям и усиливать контроль за соблюдением санкций", — подчеркнули в Офисе Президента.

                        Напомним

                        ЕС ввёл санкции против 1569 лиц и компаний, более половины из которых связаны с производством баллистических ракет. Отдельно введены ограничения в отношении 77 лиц за "выборы" на ВОТ.

                        Украина подала ЕС список еще десяти российских олигархов для введения санкций — МИД12.10.26, 20:59 • 31850 просмотров

                        Вадим Хлюдзинский

                        ЭкономикаПолитика
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