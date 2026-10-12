Украина подала ЕС список еще десяти российских олигархов для введения санкций — МИД

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Украина подала в ЕС список еще десяти российских олигархов для внесения в санкционные списки. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига после встречи с высокой представительницей ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас в Люксембурге, передает УНН со ссылкой на МИД.

Проинформировал наших партнеров в ЕС о том, что Украина уже подала список еще десяти российских олигархов для введения санкций. Уполномоченный Президента Владимира Зеленского по вопросам санкционной политики Владислав Власюк, который принял участие во встрече, обозначил нашу стратегию дальнейшего усиления давления на Россию - сообщил Сибига.

Глава МИД подчеркнул, что правильной стратегией давления на РФ являются мощные санкционные удары, а не введение постепенных ограничений.

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ЕС принял крупнейший с начала полномасштабного вторжения пакет санкций против России — около 1600 санкционных позиций, значительная часть которых, по его словам, основана на украинских предложениях и доказательствах.