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Україна подала ЄС список ще десяти російських олігархів для санкцій - МЗС

Київ • УНН

 • 14710 перегляди

Україна запропонувала ЄС внести до санкційних списків ще десятьох російських олігархів. Андрій Сибіга закликав до потужних, а не поступових обмежень.

Україна подала ЄС список ще десяти російських олігархів для санкцій - МЗС
Фото ілюстративне

Україна подала до ЄС список ще десяти російських олігархів для внесення до санкційних списків. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга після зустрічі з високою представницею ЄС із закордонних справ та безпекової політики Каєю Каллас у Люксембурзі, передає УНН із посиланням на МЗС.

Поінформував наших партнерів у ЄС, що Україна вже подала список ще десяти російських олігархів для запровадження санкцій. Уповноважений Президента Володимира Зеленського з питань санкційної політики Владислав Власюк, який взяв участь у зустрічі, окреслив нашу стратегію подальшого посилення тиску на росію 

- повідомив Сибіга. 

Глава МЗС наголосив, що правильною стратегією тиску на рф є  потужні санкційні удари, а не запровадження поступових обмежень.

Додамо

ЄС ухвалив найбільший від початку повномасштабного вторгнення пакет санкцій проти росії — близько 1600 санкційних позицій, значна частина яких, за його словами, ґрунтується на українських пропозиціях і доказах.

Антоніна Туманова

Політика
Санкції
Кая Каллас
Європейський Союз
Люксембург
Володимир Зеленський
Україна