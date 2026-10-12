Україна подала ЄС список ще десяти російських олігархів для санкцій - МЗС

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Україна подала до ЄС список ще десяти російських олігархів для внесення до санкційних списків. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга після зустрічі з високою представницею ЄС із закордонних справ та безпекової політики Каєю Каллас у Люксембурзі, передає УНН із посиланням на МЗС.

Поінформував наших партнерів у ЄС, що Україна вже подала список ще десяти російських олігархів для запровадження санкцій. Уповноважений Президента Володимира Зеленського з питань санкційної політики Владислав Власюк, який взяв участь у зустрічі, окреслив нашу стратегію подальшого посилення тиску на росію - повідомив Сибіга.

Глава МЗС наголосив, що правильною стратегією тиску на рф є потужні санкційні удари, а не запровадження поступових обмежень.

Додамо

ЄС ухвалив найбільший від початку повномасштабного вторгнення пакет санкцій проти росії — близько 1600 санкційних позицій, значна частина яких, за його словами, ґрунтується на українських пропозиціях і доказах.