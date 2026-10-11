Украина ввела новые санкции против производителей «Искандеров» и «Цирконов», а также финансовых посредников рф
Киев • УНН
Зеленский подписал три указа о санкциях против производителей ракет, финансовых посредников рф и деятелей на оккупированных территориях. Ограничения касаются 107 лиц, 48 компаний и двух судов.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал 3 указа о введении санкций против лиц и компаний, обеспечивающих производство российских ракет, помогающих Москве обходить международные ограничения и работающих на временно оккупированных территориях Украины. Об этом сообщили в Офисе президента, пишет УНН.
Детали
Первый санкционный пакет охватывает 70 граждан России, среди которых инженеры, технологи и руководители предприятий, привлечённых к производству баллистических ракет "Искандер-М" и гиперзвуковых ракет "Циркон".
Второй пакет направлен против 28 физических и 27 юридических лиц, которые, по данным украинской стороны, помогают России обходить финансовые санкции. В список попали, в частности, операторы криптовалютных бирж и участники теневой банковской сети А7.
Под ограничения также попали компании и морские суда
Третий санкционный пакет касается деятельности на временно оккупированных территориях Украины. В него вошли 10 физических и 21 юридическое лицо, а также 2 морских судна, которые, по информации Офиса президента, действуют в интересах России.
Таким образом, новые ограничения охватывают сразу несколько направлений — от российского военно-промышленного комплекса до финансовых схем обхода санкций и экономической деятельности на оккупированных территориях.
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