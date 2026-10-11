Сибига отправится в Люксембург на встречу глав МИД ЕС — обсудят санкции против рф и вступление Украины в Евросоюз

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига 12 октября посетит Люксембург, где примет участие в заседании Совета министров иностранных дел Европейского союза. Главными темами переговоров станут усиление санкций против россии, оборонная поддержка Украины и продвижение к членству в ЕС. Об этом сообщает МИД Украины, пишет УНН.

Детали

Сибига прибудет на заседание по приглашению высокой представительницы ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас.

Во время встречи министр проинформирует европейских партнеров об усилении российских атак, жертвах среди гражданского населения, насущных потребностях украинских военных и ходе дипломатических усилий по завершению войны.

Какие вопросы поднимет Украина

Отдельное внимание украинская сторона уделит усилению санкционного давления на россию и полному использованию замороженных российских активов.

Также Сибига поднимет вопросы защиты украинского неба, укрепления энергетической устойчивости, разблокирования экспорта украинского продовольствия и открытия переговорных кластеров по вступлению Украины в Евросоюз.

На полях заседания глава МИД проведет ряд двусторонних переговоров с европейскими коллегами. Программа визита также предусматривает встречи с высокопоставленными представителями Люксембурга.

Сибига после переговоров с европейцами анонсировал усиление давления на РФ