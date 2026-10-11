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Сибига отправится в Люксембург на встречу глав МИД ЕС — обсудят санкции против рф и вступление Украины в Евросоюз

Киев • УНН

 • 1320 просмотра

12 октября Андрей Сибига примет участие во встрече глав МИД ЕС. Обсудят санкции против рф, оборонную поддержку и вступление Украины в ЕС.

Сибига отправится в Люксембург на встречу глав МИД ЕС — обсудят санкции против рф и вступление Украины в Евросоюз

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига 12 октября посетит Люксембург, где примет участие в заседании Совета министров иностранных дел Европейского союза. Главными темами переговоров станут усиление санкций против россии, оборонная поддержка Украины и продвижение к членству в ЕС. Об этом сообщает МИД Украины, пишет УНН.

Детали

Сибига прибудет на заседание по приглашению высокой представительницы ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас.

Во время встречи министр проинформирует европейских партнеров об усилении российских атак, жертвах среди гражданского населения, насущных потребностях украинских военных и ходе дипломатических усилий по завершению войны.

Какие вопросы поднимет Украина

Отдельное внимание украинская сторона уделит усилению санкционного давления на россию и полному использованию замороженных российских активов.

Также Сибига поднимет вопросы защиты украинского неба, укрепления энергетической устойчивости, разблокирования экспорта украинского продовольствия и открытия переговорных кластеров по вступлению Украины в Евросоюз.

На полях заседания глава МИД проведет ряд двусторонних переговоров с европейскими коллегами. Программа визита также предусматривает встречи с высокопоставленными представителями Люксембурга.

Сибига после переговоров с европейцами анонсировал усиление давления на РФ11.10.26, 02:55 • 4938 просмотров

Степан Гафтко

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Война в Украине
Андрей Сибига
Кайя Каллас
Европейский Союз
Люксембург
Украина