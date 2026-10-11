Сибіга вирушить до Люксембургу на зустріч глав МЗС ЄС – обговорять санкції проти рф та вступ України до Євросоюзу

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга 12 жовтня відвідає Люксембург, де візьме участь у засіданні Ради міністрів закордонних справ Європейського Союзу. Головними темами переговорів стануть посилення санкцій проти росії, оборонна підтримка України та просування до членства в ЄС. Про це повідомляє МЗС України, пише УНН.

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Сибіга прибуде на засідання на запрошення високої представниці ЄС із закордонних справ і політики безпеки Каї Каллас.

Під час зустрічі міністр поінформує європейських партнерів про посилення російських атак, жертви серед цивільного населення, нагальні потреби українських військових та перебіг дипломатичних зусиль щодо завершення війни.

Які питання порушить Україна

Окрему увагу українська сторона приділить посиленню санкційного тиску на росію та повному використанню заморожених російських активів.

Також Сибіга порушить питання захисту українського неба, зміцнення енергетичної стійкості, розблокування експорту українського продовольства та відкриття переговорних кластерів щодо вступу України до Євросоюзу.

На полях засідання глава МЗС проведе низку двосторонніх переговорів із європейськими колегами. Програма візиту також передбачає зустрічі з високопосадовцями Люксембургу.

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